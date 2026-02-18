Selon Edison, le décret italien pourrait contraindre EDF à repenser l'ouverture de son capital

L'incertitude réglementaire assombrit le projet d'EDF sur Edison

Edison souhaite prolonger son contrat GNL avec QatarEnergy

L'entreprise italienne s'intéresse à l'activité biogaz de Snam

Le groupe nucléaire français EDF pourrait revoir - voire mettre en veilleuse - son projet d'ouverture du capital de sa filiale italienne Edison, en fonction des changements réglementaires en cours d'élaboration en Italie, a déclaré mercredi le directeur général d'Edison, Nicola Monti.

"Malheureusement... en fonction de la façon dont le décret sera rédigé, cela pourrait également changer les perspectives de notre plan d'affaires et même de l'éventuelle ouverture du capital à des tiers", a déclaré Nicola Monti lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

EDF a travaillé avec Intesa Sanpaolo et Lazard pour lancer la vente d'une participation minoritaire dans sa filiale par le biais d'une offre publique initiale ou d'une transaction avec un investisseur.

Le plan est en cours d'examen dans l'attente d'un décret gouvernemental visant à réduire les factures d'électricité, qui devrait être annoncé cette semaine.

Les rapports des médias concernant le décret ont déjà réduit les attentes concernant les prix futurs de l'électricité, créant une incertitude sur la stratégie qu'Edison venait de dévoiler, a déclaré Nicola Monti.

Le groupe a déclaré plus tôt mercredi qu'il visait à augmenter ses bénéfices de base pour atteindre entre 1,7 milliard et 1,9 milliard d'euros d'ici 2030 et à investir entre 1 et 1,5 milliard d'euros par an au cours des trois prochaines années.

En 2025, l'unité italienne d'EDF a déclaré un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 1,31 milliard d'euros (1,55 milliard de dollars), en baisse par rapport à 1,71 milliard d'euros en 2024, mais conforme aux prévisions.

Les bénéfices de base ont chuté l'année dernière, la croissance de la production thermoélectrique n'ayant que partiellement compensé la baisse de la production hydroélectrique et la diminution des recettes liées au commerce du gaz.

Le groupe a augmenté ses volumes d'approvisionnement en gaz naturel, couvrant 22 % de la demande intérieure, aidé par le début des livraisons de GNL du fournisseur américain Venture Global VG.N .

"Nous avons l'intention d'entamer des discussions pour étendre notre contrat de gaz avec QatarEnergy", a déclaré Nicola Monti, ajoutant que le groupe explorait le marché pour conclure au moins un nouveau contrat sur le GNL d'ici 2030.

Il a également déclaré qu'Edison pourrait être intéressé par l'acquisition de l'activité biogaz vendue par la société italienne de distribution de gaz Snam SRG.MI .

Edison a terminé l'année 2025 avec une position financière positive de 219 millions d'euros, soutenue par le produit de la vente de son unité de stockage de gaz.

Pour l'avenir, la société prévoit un Ebitda de 1,2 milliard à 1,4 milliard d'euros en 2026. (1 $ = 0,8444 euro)