Selon Descartes Systems, les importations américaines de conteneurs ont chuté de 7,8 % en novembre en raison de l'effondrement de la demande chinoise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Lisa Baertlein

Les importations américaines de conteneurs ont chuté de 7,8% en novembre par rapport à l'année précédente, en raison d'une faible demande de marchandises en provenance de Chine et d'un jour de moins pendant le mois de Thanksgiving, a déclaré mardi le fournisseur de technologies de la chaîne d'approvisionnement Descartes Systems Group DSG.TO .

Les ports maritimes ont traité 2 183 048 équivalents 20 pieds (EVP) d'importations en novembre, ce qui correspond aux baisses saisonnières normales. Il s'agit néanmoins du quatrième mois de novembre le plus important jamais enregistré - derrière 2020, 2021 et 2024 - malgré l'incertitude économique et la politique commerciale.

Les importations en provenance de Chine ont chuté de 19,7 % d'une année sur l'autre, ce qui a été l'un des principaux facteurs de la baisse du volume global le mois dernier.

Pour les 11 premiers mois de 2025, les volumes d'importation sont supérieurs de 0,1 % à ceux de 2024, alors qu'ils avaient augmenté de près de 10 % au début de l'année, ce qui confirme les signes de ralentissement de la demande et de prudence dans les commandes, a indiqué M. Descartes.

"Au-delà des facteurs saisonniers, la baisse des volumes d'importation de conteneurs aux États-Unis en novembre peut également refléter la prudence persistante des importateurs dans un contexte tarifaire dynamique", a déclaré Jackson Wood, directeur de la stratégie industrielle chez Descartes.

L'administration du président Donald Trump a ébranlé le commerce mondial en imposant des droits de douane par à-coups à des partenaires commerciaux clés comme la Chine, le Mexique et le Canada.

La Cour suprême examine actuellement la demande de M. Trump de pouvoir imposer des droits de douane en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux (IEEPA), comme il l'a fait cette année. Si M. Trump perd, son administration cherchera probablement à rétablir les droits de douane concernés en vertu d'autres dispositions commerciales, selon les experts.

"Les magasins sont approvisionnés et prêts pour une saison des fêtes record, mais il subsiste une grande incertitude quant à ce qui se passera en 2026 en matière de politique commerciale", a déclaré Jonathan Gold, vice-président chargé de la chaîne d'approvisionnement et de la politique douanière pour la National Retail Federation (NRF).

"Nous voyons les résultats des tarifs douaniers dans l'affaiblissement de la demande de fret à partir du quatrième trimestre de cette année et probablement au cours du premier semestre de l'année prochaine", a déclaré Ben Hackett, fondateur de Hackett Associates.