Selon des sources, Syngenta envisage de déposer une demande d'introduction en bourse à Hong Kong pour un montant pouvant atteindre 10 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du titre et du paragraphe 1 pour indiquer que le dépôt de la demande d'introduction en bourse aura lieu au cours du deuxième trimestre, et non le lancement de l'introduction en bourse) par John Revill, Kane Wu et Oliver Hirt

Syngenta Group prévoit de déposer une demande d'introduction en bourse à Hong Kong pour un montant pouvant atteindre 10 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre de cette année et a engagé des banques pour gérer l'offre publique initiale, ont déclaré à Reuters deux personnes au fait de la question.

La société bâloise, contrôlée par l'entreprise publique chinoise Sinochem, vise à lancer l'offre publique au quatrième trimestre, sous réserve des conditions du marché, ont dit les sources sous couvert d'anonymat car l'information n'était pas encore publique.

Reuters a rapporté ce mois-ci que Syngenta pourrait vendre jusqu'à 20 % de ses actions lors de l'introduction en bourse, potentiellement l'une des plus importantes au monde cette année, mais que la taille et le calendrier de l'offre n'étaient pas définitifs et pourraient changer en fonction des conditions du marché.

Syngenta s'est refusé à tout commentaire sur un éventuel calendrier pour le dépôt du prospectus ou sur la date de l'introduction en bourse proprement dite.

"Nous continuerons à évaluer nos stratégies sur les marchés des capitaux en fonction des conditions du marché et d'autres facteurs pertinents qui sont dans le meilleur intérêt de nos actionnaires", a déclaré un porte-parole de la société.

"Comme nous l'avons toujours dit, nous avons l'intention de revenir sur le marché des capitaux au moment opportun."

Syngenta a choisi la banque d'investissement chinoise CICC

601995.SS et Goldman Sachs GS.N pour diriger l'introduction en bourse, ont déclaré l'une des deux sources et une troisième personne proche du dossier, ajoutant que Bank of America

BAC.N , CITIC Securities 600030.SS et UBS UBSG.S ont également été engagées pour travailler sur l'introduction en bourse. Bank of America et UBS se sont refusées à tout commentaire. CICC, Goldman et CITIC Securities n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.