Selon des sources, Syngenta envisage de déposer une demande d'introduction en bourse à Hong Kong pour un montant pouvant atteindre 10 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre

(Correction du titre et du paragraphe 1 pour indiquer que le dépôt du dossier d'introduction en bourse se fera au deuxième trimestre, et non le lancement de l'introduction en bourse) par John Revill, Kane Wu et Oliver Hirt

Syngenta Group prévoit de déposer le dossier de demande d'introduction en bourse à Hong Kong pour un montant pouvant atteindre 10 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre de cette année et a engagé des banques pour gérer l'offre publique initiale, ont déclaré à Reuters deux personnes au fait de la question.

Reuters a rapporté ce mois-ci que Syngenta, dont le siège est à Bâle et qui est contrôlé par l'entreprise publique chinoise Sinochem, pourrait vendre jusqu'à 20% de ses actions dans le cadre de l'introduction en bourse, mais que la taille et le calendrier de l'offre n'étaient pas définitifs et qu'ils pourraient changer en fonction des conditions du marché.

Syngenta s'est refusé à tout commentaire sur le calendrier possible du dépôt du prospectus ou sur la date de l'introduction en bourse elle-même.