Selon des sources, RTL devrait proposer des mesures correctives et obtenir rapidement l'approbation de l'UE pour l'offre de Sky Deutschland

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(Précise que la Commission européenne a refusé de commenter, ajoute le commentaire de RTL et des détails) par Foo Yun Chee et Klaus Lauer

Le radiodiffuseur européen RTL AUDK.LU est prêt à proposer des mesures correctives dans les prochains jours pour répondre aux préoccupations en matière de concurrence de l'UE concernant son acquisition de Sky Deutschland, ce qui devrait l'aider à obtenir rapidement l'approbation réglementaire de l'opération, ont déclaré trois personnes ayant une connaissance directe de l'affaire.

L'acquisition combinera deux des offres médiatiques les plus fortes d'Europe en matière de sport et de divertissement, dans une bataille pour rattraper les poids lourds américains Netflix

NFLX.O , Disney DIS.N et Amazon Prime AMZN.O en Allemagne.

L'achat donnerait à RTL, qui appartient majoritairement au groupe de médias allemand Bertelsmann BTGGg.F , un accès local aux droits sportifs de premier ordre de Sky, notamment la Bundesliga et la Premier League, et la Formule 1, ainsi qu'au service de diffusion en continu WOW de Sky.

RTL pourrait présenter des mesures correctives à la Commission européenne dès vendredi, ont déclaré deux des trois sources. Elles ont indiqué que l'un des remèdes possibles était l'externalisation des ventes de publicité à des tiers, un domaine sur lequel les régulateurs en matière de concurrence se concentrent habituellement.

Cela prolongerait automatiquement de 10 jours ouvrables le délai d'examen préliminaire de la Commission, fixé au 8 avril. RTL obtiendra probablement l'approbation de l'UE à la fin de cet examen préliminaire, ont déclaré ces personnes.

La Commission, qui agit en tant que gardienne de la concurrence dans l'UE, s'est refusée à tout commentaire.

RTL a déclaré qu'elle ne commentait pas les procédures en cours.

"Nous travaillons de manière constructive avec la Commission européenne et sommes confiants dans le fait que l'acquisition de Sky Deutschland (DACH) sera approuvée et clôturée au premier semestre 2026", a déclaré le groupe dans un courriel.

Sky Deutschland, propriété de Comcast CMCSA.O , opère en Allemagne, en Autriche et en Suisse.