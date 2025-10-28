Selon des sources, le Venezuela demande à Trinité-et-Tobago de fournir des détails sur les essais d'Exxon sur le terrain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et de contexte après le paragraphe 1)

*

Exxon s'est vu attribuer le bloc cette année, marquant ainsi son retour dans la nation caribéenne.

*

Le Venezuela a suspendu cette semaine tous les pactes énergétiques avec Trinité-et-Tobago.

*

La Trinité-et-Tobago ne donnera pas d'autres détails au Venezuela concernant les travaux.

par Curtis Williams et Deisy Buitrago

Le Venezuela cherche à obtenir de Trinité-et-Tobago la localisation et d'autres détails concernant les premiers essais sur le terrain qui seront menés par Exxon Mobil XOM.N dans une zone en eaux très profondes qui lui a été récemment attribuée dans cette nation caribéenne, selon deux sources et un document consulté par l'agence Reuters.

La vice-présidente et ministre du pétrole du Venezuela, Delcy Rodriguez, a exigé des informations sur les projets d'Exxon, notamment pour savoir si les découvertes potentielles pourraient s'étendre au territoire vénézuélien. Elle l'a fait savoir lors d'une réunion qu'elle a convoquée avec le chef intérimaire de la mission de la nation insulaire de Trinité-et-Tobago à Caracas, Dayne-Marc Chin Slick, au début du mois, selon une note diplomatique qu'il a envoyée au ministre des affaires étrangères de Trinité-et-Tobago.

Exxon s'est vu attribuer le bloc au début de l'année , marquant son retour dans cette nation insulaire caribéenne à deux îles pour des activités d'exploration pétrolière et gazière. Le bloc se trouve près de la frontière maritime avec le Venezuela et au nord-ouest du bloc prolifique de Stabroek qu'Exxon exploite dans la Guyane voisine.

Lundi, le Venezuela a suspendu un vaste pacte énergétique avec Trinité-et-Tobago, comprenant plusieurs projets gaziers conjoints, après que le président Nicolas Maduro a critiqué ce qu'il a appelé la position pro-américaine du pays dans le cadre de l'escalade militaire en cours dans la région.

Une impasse similaire avec la Guyane ces dernières années a conduit à la suspension du forage d'Exxon dans la partie nord du bloc Stabroek, qui a été déclarée en force majeure en raison de l'incapacité d'Exxon à achever les travaux d'exploration dans cette zone.

Delcy Rodriguez a expliqué au chef de mission intérimaire de Trinité-et-Tobago, Dayne-Marc Chin Slick, qu'en vertu de l'article 8 d'un traité de délimitation des frontières territoriales, chaque pays doit informer l'autre de tout projet d'exploration tant que la zone se trouve à moins de 500 mètres (1 640 pieds) de la frontière, d'après la note diplomatique.

La Trinité-et-Tobago et le Venezuela ne sont distants que de six miles (9,7 km) au point le plus proche.

La Trinité-et-Tobago est prête à informer le Venezuela d'une étude sismique qu'Exxon prévoit de réaliser l'année prochaine, mais elle ne donnera pas plus de détails sur le plan de travail et ne dira pas s'il existe un potentiel de découverte s'étendant au territoire vénézuélien, puisqu'aucune découverte n'a été faite, selon la note interne du gouvernement de Trinité-et-Tobago.

"Le gouvernement de Trinité-et-Tobago est lié par des dispositions de confidentialité et, par conséquent, des informations spécifiques et détaillées sur les opérations d'Exxon Mobil pour le bloc TTUD 1 ne peuvent pas être divulguées", indique la note du ministère des affaires étrangères.

Exxon s'est refusé à tout commentaire. Le ministère de l'énergie de Trinité-et-Tobago et les ministères de l'information et du pétrole du Venezuela n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Jusqu'en avril, lorsque le gouvernement de Trinité-et-Tobago a changé, les deux pays entretenaient des relations étroites, Caracas ayant accordé une licence à Shell

SHEL.L et à la National Gas Company de Trinité-et-Tobago

NGCTT.UL pour exploiter le champ gazier Dragon de 4,2 billions de pieds cubes dans les eaux vénézuéliennes.

Le Venezuela a également accepté en 2020 de ne pas s'opposer aux projets de Trinité-et-Tobago de développer sa part du champ gazier Loran-Manatee, d'une capacité de 10 billions de pieds cubes. Environ 73 % des réserves se trouvent du côté vénézuélien de la frontière.

Toutefois, les relations bilatérales se sont compliquées depuis l'arrivée de la nouvelle Première ministre de Trinité-et-Tobago, Kamla Persad-Bissessar. Delcy Rodriguez a déclaré cette semaine que l'attitude de Trinité-et-Tobago à l'égard du Venezuela était "hostile".