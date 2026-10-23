Selon des sources, le comité des créanciers bancaires du Sénégal aurait choisi Houlihan Lokey comme conseiller

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le comité des créanciers bancaires du Sénégal a choisi Houlihan Lokey comme banque conseil, ont indiqué quatre sources à Reuters, alors que ce pays d'Afrique de l'Ouest poursuit ses projets de restructuration de sa dette .

Le Sénégal a annoncé le mois dernier son intention de rétablir la viabilité de sa dette en recourant à un « cadre commun du G20 renforcé », dont il espère qu’il accélérera le processus.

Des comités de créanciers distincts pour les banques commerciales et les institutions régionales de développement — parallèlement aux groupes habituels représentant les prêteurs bilatéraux et les détenteurs d’obligations — font partie de ce processus, selon une présentation destinée aux créanciers consultée par Reuters.

Le gouvernement a indiqué dans cette présentation qu’il avait rencontré les créanciers bancaires le 25 septembre et que les prêteurs avaient ensuite formé un comité.

Houlihan Lokey n’a pas souhaité faire de commentaire. Le cabinet conseille également des groupes d’obligataires au Liban et au Venezuela.

Le gouvernement sénégalais n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.