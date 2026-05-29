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Selon des sources, l'usine de batteries LG Energy GM-LG dans l'Ohio retarde le retour de travailleurs mis à pied
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 15:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une usine de batteries détenue en partie par General Motors GM.N retarde la reprise du travail de centaines d'employés dans le nord-est de l'Ohio, en raison de la faiblesse persistante de la demande de voitures électriques, selon des sources et une note interne envoyée aux employés et consultée par Reuters.

Les employés de l'usine Ultium Cells de Warren, dans l'Ohio, détenue conjointement par GM et LG Energy Solution, ont désormais été informés qu'ils commenceraient à reprendre le travail en août, selon ces sources et ce document. Ils sont sans emploi depuis janvier, date à laquelle on leur avait annoncé un retour au travail prévu pour juin.

Ultium Cells n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

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