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Selon des sources, Greylock Capital se retire du comité de pilotage du groupe de créanciers vénézuéliens
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 18:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Greylock Capital se retire de son rôle au sein du « comité de pilotage » du Comité des créanciers du Venezuela, mais restera membre du groupe au sens large, ont déclaré jeudi deux sources à Reuters.

Cette décision devrait être perçue comme un premier signe de tensions au sein du groupe, alors que celui-ci attend que les conseillers financiers du Venezuela, Centerview Partners, fournissent un rapport clé d’analyse de la viabilité de la dette dans le courant du mois, en amont de ce qui sera l’une des restructurations de dette les plus importantes et potentiellement les plus complexes jamais entreprises.

Le comité de pilotage regroupe les principaux créanciers; il coordonne les négociations avec le gouvernement qui procède à la restructuration de sa dette, élabore des propositions de restructuration et s'efforce d'harmoniser la participation de l'ensemble des créanciers autour de conditions convenues.

Un représentant légal du VCC , qui regroupe également des acteurs tels que GMO, Fidelity, T. Rowe Price, Mangart Capital et Morgan Stanley Investment Management, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Venezuela

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