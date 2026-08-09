Une épave romaine chargée de centaines d'amphores découverte au large de la Sicile

Photo transmise par le service de presse des Carabiniers italiens, le 9 août 2026, montrant des amphores sur le lieu où une épave vieille d'au moins 2.100 ans a été découverte au large des côtes de la Sicile, près de Mazara del Vallo ( ITALIAN CARABINIERI PRESS OFFICE / Handout )

Des plongeurs italiens ont découvert l'épave d'un bateau romain au large de la Sicile, remplie à ras-bord de centaines d'amphores en très bon état, probablement utilisées pour transporter du vin.

L'épave, vieille d'au moins 2.100 ans, a été qualifiée par le ministre italien de la Culture, Alessandro Giuli, comme "l'une des plus importantes découvertes récentes en archéologie sous-marine", et a été retrouvée à cinq kilomètres au large de Mazara del Vallo, dans l'ouest de la Sicile.

Les plongeurs de l'unité de protection du patrimoine culturel de la police de Palerme ont raconté samedi avoir localisé le bateau, dont on estime qu'il date d'une période comprise entre le IIe et le Ier siècle avant notre ère, à 46 mètres de profondeur, grâce à une information donnée par des pêcheurs.

Dans un post Instagram accompagné d'une vidéo de la découverte, le pêcheur sous-marin Giacomo De Mola a raconté être tombé par hasard sur l'épave : "La visibilité n'était pas au mieux… Je me suis approché. Et j'en ai eu le souffle coupé. Sous mes pieds se trouvait une immense étendue d'amphores".

Le bateau faisait 21 mètres de long et six mètres de large, d'après les médias locaux. Il transportait essentiellement des amphores de type Dressel 1A, grandes et cylindriques, qui servaient en général à transporter du vin.