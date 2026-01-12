Selon des sources, Carlyle et le partenariat Chevron-Quantum figurent parmi les favoris pour les actifs de Lukoil

par Anna Hirtenstein, Shariq Khan et Timothy Gardner

Le géant du capital-investissement Carlyle CG.O , un groupe comprenant la major pétrolière Chevron CVX.N et Quantum Capital Group, ainsi que l'investisseur émirati International Holding Company

IHC.AD sont en concurrence pour les actifs mondiaux de la société russe Lukoil LKOH.MM , alors que le délai fixé par les Etats-Unis pour les vendre expire cette semaine, ont indiqué des sources. Les États-Unis ont imposé des sanctions à Lukoil et à son homologue Rosneft ROSN.MM en octobre pour pousser le Kremlin à conclure un accord de paix avec l'Ukraine et ont donné à Lukoil jusqu'au 17 janvier pour vendre son portefeuille mondial, évalué à 22 milliards de dollars.

Les actifs comprennent des champs pétroliers dans de nombreux pays, dont l'Irak, l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan, ainsi que des raffineries et des stations-service en Europe et aux États-Unis.

Les opérations de l'entreprise ont été perturbées dans le monde entier en raison des sanctions et de l'absence de lignes bancaires, tandis que l'Irak a nationalisé le plus grand champ pétrolier de Lukoil, West Qurna 2.

Selon les quatre sources industrielles, Lukoil est en pourparlers avec des investisseurs potentiels depuis le mois de novembre.

Carlyle s'est refusé à tout commentaire. IHC n'a pas répondu à une demande de commentaire. Chevron et Quantum se sont refusés à tout commentaire.

Une fois que Lukoil aura conclu un accord, le futur acheteur devra obtenir l'autorisation de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor des États-Unis, conformément à la réglementation américaine.

Trois des quatre sources ont déclaré que l'OFAC pourrait prolonger la licence générale actuelle et permettre la poursuite des négociations entre Lukoil et les acheteurs.

Le Trésor n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Une cinquième source a déclaré que l'OFAC pourrait choisir d'accorder des licences individuelles à un ou plusieurs acheteurs potentiels avant la date limite du 17 janvier.

Le Trésor a bloqué deux tentatives de transactions jusqu'à présent, la première entre Lukoil et le groupe commercial suisse Gunvor en octobre et une proposition d'échange d'actions conçue par Xtellus Partners, l'ancienne branche américaine de la banque russe VTB, en décembre.