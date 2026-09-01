Selon des responsables, une entreprise américaine va reprendre certains gisements pétroliers vénézuéliens auparavant exploités par des sociétés chinoises et russes

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* NABEP, anciennement détenue par le magnat américain Harry Sargeant

* Cet accord écarte les intérêts chinois et russes de gisements pétroliers stratégiques

* Cinq des 14 contrats étaient exploités par des entreprises chinoises

(Ajout de détails supplémentaires sur l'accord provenant de la Maison Blanche et de la NABEP aux paragraphes 4 à 6 et 9)

par Steve Holland et Jarrett Renshaw

La société pétrolière américaine North American Blue Energy Partners (NABEP) va reprendre certains gisements pétroliers auparavant contrôlés par plusieurs sociétés chinoises et une entreprise russe, ont déclaré lundi deux responsables américains à Reuters.

Cette reprise s’inscrit dans le cadre d’un accord de production pétrolière de grande envergure que le président Donald Trump a annoncé avec le Venezuela, ont-ils précisé.

Ces projets figuraient parmi les 14 contrats récemment attribués à North American Blue Energy Partners, une société soutenue par les États-Unis, selon ces responsables. NABEP, qui appartenait auparavant au magnat américain du pétrole Harry Sargeant, est désormais contrôlée par l'homme d'affaires vénézuélien Alejandro Betancourt.

« Le Venezuela a la chance de disposer de ressources naturelles abondantes, d’une population travailleuse et d’un potentiel inexploité », a déclaré Betancourt dans un communiqué confirmant l’accord. « Cette transaction permettra de libérer ce potentiel, au grand bénéfice tant des Vénézuéliens que des Américains. »

NABEP a indiqué qu’elle exercerait le contrôle opérationnel de l’entreprise et que le gouvernement américain détiendrait une participation de 35 % dans la société, ainsi qu’un « accès préférentiel » à 20 % de la production de celle-ci au prix coûtant.

La Maison Blanche a précisé que NABEP avait également accordé au Département d’État américain un droit de préemption sur l’achat des 80 % restants de sa production.

La semaine dernière, Trump a annoncé que les États-Unis s’étaient assurés l’accès à quelque 64 milliards de barils de réserves pétrolières prouvées du Venezuela grâce à un partenariat avec le secteur privé.

Cet accord permet aux entreprises américaines de prendre pied dans certains actifs pétroliers stratégiquement importants du Venezuela, tout en évinçant les intérêts chinois et russes qui jouent depuis longtemps un rôle majeur dans le secteur énergétique du pays. Il confère également à Washington un rôle direct dans la détermination de qui produit et vend le pétrole vénézuélien, alors que l’administration Trump cherche à restructurer l’industrie pétrolière du pays et à rapprocher ses vastes réserves des intérêts économiques et géopolitiques des États-Unis.

Les États-Unis disposeront également d’un droit de veto au sein du conseil d’administration de la NABEP et ont stipulé que la majorité des membres du conseil d’administration doivent être des citoyens américains, a ajouté la Maison Blanche.

La NABEP devrait contrôler au total 17 projets au Venezuela, qu’elle prévoit de développer et d’utiliser à terme pour approvisionner les États-Unis en pétrole. Quatorze de ces projets feront l’objet de nouvelles concessions accordées par le gouvernement vénézuélien, ont indiqué les responsables.

Cinq de ces 14 gisements étaient exploités par des entreprises chinoises dans le cadre d’un modèle promu par le président de l’époque, Nicolás Maduro, tandis qu’un autre était auparavant exploité par une entreprise russe, ont précisé ces responsables.

Deux de ces projets étaient exploités par China Concord Resources, qui a fait l’objet de sanctions américaines en 2019 pour des activités liées à l’Iran. Un autre projet était exploité par Sinopec et un autre par la China National Petroleum Corp, ont précisé les responsables.

« Non seulement nous ouvrons de nouvelles perspectives pour le gouvernement américain et les opérateurs américains, mais nous faisons également des États-Unis le marché de ce pétrole qui était auparavant expédié vers la Chine », a déclaré le responsable.

Deux autres projets étaient gérés par des filiales d’Alex Saab, un ancien proche collaborateur du président vénézuélien déchu Nicolás Maduro, actuellement détenu aux États-Unis, ont précisé ces responsables.

Un autre gisement pétrolier était lié à un neveu de l’épouse de Maduro, Cilia Flores, ont précisé ces responsables.

Donald Trump a déclaré aux journalistes plus tôt lundi que les États-Unis récupéraient « des millions et des millions de barils de pétrole » qui sont actuellement acheminés vers des raffineries du Texas et de la Louisiane, entre autres. Il doit rencontrer mardi des distributeurs de pétrole et de gaz ainsi que des représentants de raffineries.

Les responsables ont indiqué que les discussions entre les autorités intérimaires vénézuéliennes et les représentants de l’Assemblée nationale de 2015 visaient à rétablir un certain ordre constitutionnel et à régler les questions juridiques liées à la transition du pays.

L’administration Trump considère l’Assemblée de 2015 comme le dernier organe législatif vénézuélien élu et fonctionnant conformément à la Constitution du pays, bien qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir exécutif officiel.

Un responsable a déclaré qu’un accord avec l’Assemblée de 2015 pourrait fournir une base constitutionnelle et juridique à la transition dans son ensemble, y compris pour des décisions économiques telles que la relance de l’industrie pétrolière vénézuélienne.