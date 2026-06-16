Selon des responsables de la FDA américaine, les données pourraient confirmer l'efficacité du vaccin antigrippal de Moderna chez les personnes âgées

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Les experts de la Food and Drug Administration (FDA) américaine ont indiqué que l'évaluation préliminaire des données relatives au vaccin antigrippal de Moderna pourrait confirmer son efficacité chez les adultes âgés de 65 ans et plus.

Selon des documents d'information publiés mardi, le vaccin mFlusiva de Moderna a montré une efficacité relative supérieure à celle d'un vaccin antigrippal à dose standard chez les adultes âgés de 50 ans et plus.