Selon des législateurs, l'enquête de Trump sur la NFL visait à aider Fox à obtenir un meilleur accord

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* Les diffuseurs exhortent le Congrès à se pencher sur la tendance croissante au passage des événements sportifs vers la télévision payante et les services de streaming

* La NFL affirme que 87% des matchs restent accessibles gratuitement sur les chaînes hertziennes

* La Commission fédérale des communications (FCC) et le ministère de la Justice examinent la question de la diffusion des événements sportifs

(Ajout de détails et de commentaires d'un législateur et d'un commissaire de la FCC; pas de commentaire immédiat de Fox aux paragraphes 4 à 15) par David Shepardson

Un législateur américain de haut rang a déclaré mercredi qu'une enquête du ministère de la Justice visant à déterminer si la Ligue nationale de football américain (NFL) s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles en matière de droits de diffusion semble avoir pour but d'aider Fox Corp FOXA.O .

Le représentant Jamie Raskin, un démocrate du Maryland, a cité lors d'une audition de la sous-commission judiciaire de la Chambre des représentants des États-Unis sur les droits de diffusion sportive un rapport selon lequel le président émérite de Fox, Rupert Murdoch, aurait personnellement fait pression sur le président Donald Trump lors d'un dîner à la Maison Blanche pour qu'il sévisse contre les accords de streaming de la NFL.

“L'enquête du ministère de la Justice, tout comme cette audition, semble avoir pour seul but d'aider M. Murdoch à obtenir un meilleur accord de diffusion pour Fox”, a déclaré M. Raskin.

Fox n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

L'audience de mercredi a abordé la transition croissante des sports en direct vers la télévision payante et les services par abonnement, au détriment des chaînes hertziennes.

Le représentant Jerrold Nadler, un démocrate de New York, a également laissé entendre que l'audience avait été convoquée “parce que Rupert Murdoch avait personnellement fait pression sur le président lors d'un dîner à la Maison Blanche en février, avertissant que les accords de streaming de la NFL « tueraient » les chaînes de télévision hertziennes”.

La Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis a également ouvert une enquête sur cette question.

La commissaire de la FCC Anna Gomez, une démocrate, a cité des rapports suggérant que “l'examen minutieux auquel sont actuellement soumises les ligues sportives par des agences gouvernementales telles que la FCC et le ministère de la Justice semble être motivé moins par un intérêt sincère à protéger les fans que par l'influence de puissantes entreprises médiatiques étroitement liées à cette administration, qui ont tout à gagner financièrement de l'issue de cette affaire”.

La NFL, qui a refusé d’assister à l’audience, a déclaré que plus de 87% de ses matchs sont diffusés sur des chaînes de télévision gratuites et que 100% des matchs du marché local sont diffusés sur les chaînes de télévision hertziennes locales. La ligue a indiqué que le pourcentage de matchs diffusés sur les chaînes de télévision hertziennes a peu varié au cours des deux dernières décennies.

La NFL a noté que 86 des 100 programmes télévisés les plus regardés en 2025 étaient des matchs de la NFL et a déclaré que les matchs sont sélectionnés stratégiquement chaque semaine afin de diffuser le match le plus captivant sur chaque marché de diffusion.

La ligue a déclaré que “Sunday Night Football”, diffusé sur NBC de Comcast CMCSA.O , est le programme n° 1 en prime time depuis 15 ans.

Les principaux propriétaires de chaînes de télévision, notamment Fox et Sinclair SBGI.O , ont déclaré en mars que la FCC devrait se pencher sur la tendance des grandes entreprises technologiques à acquérir les droits sur les événements sportifs, affirmant que cela pourrait affaiblir les journaux télévisés locaux.

L'Association nationale des diffuseurs a déclaré que les géants mondiaux du streaming tels qu'Amazon AMZN.O ⁠Prime, Alphabet GOOGL.O , Apple AAPL.O et Netflix NFLX.O peuvent utiliser les programmes sportifs en direct comme produits d'appel.

Une loi de 1961 exempte les grandes ligues sportives des lois de la concurrence et leur permet de mettre en commun les droits de retransmission télévisée de leurs équipes respectives et de vendre ces droits sous forme de lot.