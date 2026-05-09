Selon des données maritimes, un méthanier qatari fait route vers le détroit d'Ormuz

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Selon les données maritimes de LSEG, le méthanier qatari Al Kharaitiyat faisait route samedi vers le détroit d'Ormuz après avoir quitté Ras Laffan, au Qatar, à destination de Port Qasim, au Pakistan.

Un passage réussi marquerait le premier transit d'un méthanier qatari par le détroit depuis le début de la guerre contre l'Iran . QatarEnergy n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat.

Le GNL est vendu par le Qatar au Pakistan – un médiateur dans la guerre – dans le cadre d’un accord intergouvernemental, selon deux personnes proches du dossier. Elles ont indiqué que l’Iran avait approuvé cette expédition afin de renforcer la confiance entre le Qatar et le Pakistan.

Le Pakistan est en pourparlers avec l'Iran pour autoriser un nombre limité de méthaniers à traverser le détroit, car Islamabad doit de toute urgence remédier à sa pénurie de gaz, a déclaré à Reuters une source informée de l'accord.

L'Iran a accepté d'apporter son aide, et les deux parties coordonnent le passage en toute sécurité du premier navire transportant du gaz fourni dans le cadre de l'accord du Pakistan avec le Qatar, son principal fournisseur de GNL, a ajouté la source.

Le navire, géré par Nakilat Shipping Qatar Ltd et battant pavillon des Îles Marshall, a une capacité de chargement de 211 986 mètres cubes, selon les données de LSEG. Les Gardiens de la révolution iraniens ont intercepté deux méthaniers qatariens, l'Al Daayen et le Rasheeda, qui se dirigeaient vers le détroit d'Ormuz le 6 avril, et leur ont ordonné de maintenir leur position sans fournir d'explication , avait déclaré une source à Reuters à l'époque.

Le Qatar est le deuxième exportateur mondial de GNL, ses expéditions étant principalement destinées à des acheteurs en Asie. Les attaques iraniennes ont mis hors service 17 % de la capacité d'exportation de GNL du Qatar, et les réparations devraient entraîner une perte de 12,8 millions de tonnes par an de ce combustible pendant trois à cinq ans.