Selon des données de suivi des navires, un deuxième méthanier d'ADNOC a traversé le détroit d'Ormuz alors que la guerre avec l'Iran fait rage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un deuxième méthanier géré par la Compagnie nationale de pétrole d'Abou Dhabi (ADNOC) a traversé le détroit d'Ormuz et semblerait se trouver près de l'Indonésie, selon les données de suivi des navires publiées mercredi.

Si cela se confirme, ce sera le deuxième méthanier à traverser le détroit depuis le début de la guerre entre les États-Unis et l'Iran, le 28 février. Reuters a rapporté le 27 avril que le méthanier Mubaraz, également géré par l'ADNOC, avait traversé le détroit d'Ormuz pour la première fois depuis le début du conflit.

L'ADNOC n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Le méthanier de 136 357 mètres cubes, le Mraweh, affrété par ADNOC GAS, a été repéré en cours de chargement au large de l'Indonésie mercredi, ce qui suggère qu'il a traversé le détroit, après avoir cessé d'émettre son signal AIS le 19 avril, selon les données d'Orbify, une plateforme de suivi des navires de GNL.

Les navires circulant dans le golfe ont eu recours à des manœuvres d'évitement, telles que l'arrêt de la transmission de leurs positions ou l'envoi de faux numéros d'identification afin d'éviter d'être ciblés ou immobilisés, comme l'ont montré les données de suivi des navires.

“Le Mraweh, l’Al Hamra, l’Umm Al Ashtan et le Marigold ont tous jeté l’ancre au large de Fujaïrah et ont présenté des schémas de déconnexion AIS similaires. Plus tôt ce mois-ci, le Mubaraz, également exploité par l’ADNOC, a transité par le détroit d’Ormuz en route vers l’Asie. Je m’attends à ce que ces navires suivent un itinéraire similaire”, a déclaré Kyle Hewitt, cadre chez Orbify.