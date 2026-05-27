Selon des documents officiels, Uber porte sa participation dans Delivery Hero à 24,99%

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon un document réglementaire publié mercredi, Uber UBER.N a porté sa participation dans la société allemande Delivery Hero DHER.DE de 19,5% à 24,99%.

Un autre document réglementaire a révélé que l'actionnaire de Delivery Hero, Aspex, a réduit sa participation de 14,55% à 7,56%.