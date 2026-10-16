Selon des documents officiels, le directeur général de CoreWeave a vendu près d'un milliard de dollars d'actions depuis l'introduction en bourse de la société

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon des documents réglementaires, Michael Intrator, directeur général de CoreWeave CRWV.O , ainsi que des entités qui lui sont liées, ont cédé près d’un milliard de dollars d’actions, principalement dans le cadre de plans de transactions préétablis, depuis l’introduction en bourse de cette entreprise spécialisée dans le cloud IA en mars de l’année dernière.

Ces ventes ont débuté environ deux mois après que le titre a atteint un plus haut historique en juin 2025. Depuis, l’action a chuté et s’apprêtait à perdre environ 24 % cette semaine, les investisseurs s’inquiétant des dépenses d’investissement élevées de , cette entreprise soutenue par Nvidia, ainsi que de la dette nécessaire pour les financer, dans un contexte de paris croissants sur des hausses de taux d’intérêt.

CoreWeave n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Selon les documents déposés, les ventes ont porté sur plus de 10 millions d’actions. À la clôture de jeudi, CoreWeave affichait une capitalisation boursière de 38,44 milliards de dollars.

* Ces ventes ont été réalisées par Intrator et des entités affiliées telles qu’Omnadora Capital, dont Intrator est l’associé gérant, ainsi que par deux trusts.

* La plupart de ces ventes, à l’exception d’environ 40 millions de dollars, ont été réalisées dans le cadre de plans de transactions préétablis qui permettent aux dirigeants de vendre des actions selon un calendrier prédéfini, et ne reflètent pas nécessairement l’opinion de la direction sur l’activité.

* Les quelque 40 millions de dollars qui ne faisaient pas partie de ces plans préétablis correspondaient à des ventes destinées à couvrir des impôts, les actions ayant été cédées sur le marché afin de payer les impôts dus sur les actions acquises.

* Ces ventes ont eu lieu alors que CoreWeave étendait rapidement son réseau de centres de données et augmentait ses dépenses en puces Nvidia pour répondre à la demande en matière de calcul IA, tout en constituant un carnet de commandes de plus de 129 milliards de dollars .

* En août, la société a revu à la hausse ses prévisions de dépenses d’investissement annuelles, les situant désormais entre 35 et 39 milliards de dollars .