 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon des documents officiels, le directeur général de CoreWeave a vendu près d'un milliard de dollars d'actions depuis l'introduction en bourse de la société
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 18:47

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon des documents réglementaires, Michael Intrator, directeur général de CoreWeave CRWV.O , ainsi que des entités qui lui sont liées, ont cédé près d’un milliard de dollars d’actions, principalement dans le cadre de plans de transactions préétablis, depuis l’introduction en bourse de cette entreprise spécialisée dans le cloud IA en mars de l’année dernière.

Ces ventes ont débuté environ deux mois après que le titre a atteint un plus haut historique en juin 2025. Depuis, l’action a chuté et s’apprêtait à perdre environ 24 % cette semaine, les investisseurs s’inquiétant des dépenses d’investissement élevées de , cette entreprise soutenue par Nvidia, ainsi que de la dette nécessaire pour les financer, dans un contexte de paris croissants sur des hausses de taux d’intérêt.

CoreWeave n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Selon les documents déposés, les ventes ont porté sur plus de 10 millions d’actions. À la clôture de jeudi, CoreWeave affichait une capitalisation boursière de 38,44 milliards de dollars.

* Ces ventes ont été réalisées par Intrator et des entités affiliées telles qu’Omnadora Capital, dont Intrator est l’associé gérant, ainsi que par deux trusts.

* La plupart de ces ventes, à l’exception d’environ 40 millions de dollars, ont été réalisées dans le cadre de plans de transactions préétablis qui permettent aux dirigeants de vendre des actions selon un calendrier prédéfini, et ne reflètent pas nécessairement l’opinion de la direction sur l’activité.

* Les quelque 40 millions de dollars qui ne faisaient pas partie de ces plans préétablis correspondaient à des ventes destinées à couvrir des impôts, les actions ayant été cédées sur le marché afin de payer les impôts dus sur les actions acquises.

* Ces ventes ont eu lieu alors que CoreWeave étendait rapidement son réseau de centres de données et augmentait ses dépenses en puces Nvidia pour répondre à la demande en matière de calcul IA, tout en constituant un carnet de commandes de plus de 129 milliards de dollars .

* En août, la société a revu à la hausse ses prévisions de dépenses d’investissement annuelles, les situant désormais entre 35 et 39 milliards de dollars .

Valeurs associées

COREWEAVE
61,5700 USD NASDAQ -11,65%
NVIDIA
215,6900 USD NASDAQ -0,71%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 956,7 +0,28%
EUTELSAT
1,766 +17,11%
Pétrole Brent
109,01 +3,14%
SOITEC
128,55 -1,00%
TOTALENERGIES
80,71 +0,62%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank