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Selon des documents judiciaires, l'État de New York poursuit GM dans le cadre d'une affaire liée à des pratiques commerciales trompeuses
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 16:05

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

New York a intenté une action en justice contre General Motors GM.N dans le cadre d'une affaire liée à des pratiques commerciales trompeuses, comme l'ont révélé vendredi des documents judiciaires.

Une copie de la plainte n'était pas immédiatement disponible.

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