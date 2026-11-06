Selon des documents judiciaires, l'État de New York poursuit GM dans le cadre d'une affaire liée à des pratiques commerciales trompeuses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
New York a intenté une action en justice contre General Motors GM.N dans le cadre d'une affaire liée à des pratiques commerciales trompeuses, comme l'ont révélé vendredi des documents judiciaires.
Une copie de la plainte n'était pas immédiatement disponible.
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