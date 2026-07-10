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Selon des documents judiciaires, Apple poursuit OpenAI pour détournement de secrets d'affaires
information fournie par Reuters 10/07/2026 à 22:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O a intenté vendredi une action en justice contre OpenAI, l'accusant d'avoir détourné les secrets commerciaux du fabricant de l'iPhone.

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