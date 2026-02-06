Selon CNBC, la NFL s'entretiendrait avec des partenaires autres que les médias principaux pour les matchs en direct

La National Football League (NFL) envisage de discuter avec des médias non traditionnels de la vente éventuelle des droits d'un match en direct, a déclaré Hans Schroeder, son responsable des médias, à CNBC Sport vendredi.

"Nous avons d'autres personnes qui sont à la fois des partenaires dans un sens plus restreint - peut-être pas un package complet - ou des personnes qui sont encore dans le paysage médiatique quelque part qui aimeraient être un partenaire de la NFL pour un match en direct", a déclaré Schroeder à CNBC dans une interview avant le Super Bowl LX à San Francisco.

Schroeder n'a pas donné de détails sur les entreprises qui pourraient être intéressées par l'achat d'un match en direct, selon CNBC.

"Nous allons avoir ces conversations", a déclaré Schroeder à CNBC, ajoutant que la NFL veut "comprendre toutes nos options et comment réfléchir au meilleur modèle pour nous, pour nos fans, pour nos équipes à l'avenir."

La saison dernière, la ligue a vendu un match de la première semaine à YouTube de Google GOOGL.O pour environ 100 millions de dollars, constatant que l'évolution vers le streaming a fait du numérique un rival de la télédiffusion.

"Il y a maintenant ces grandes plateformes numériques qui peuvent atteindre des audiences de niveau télévisuel", a déclaré Schroeder lors de l'entretien avec CNBC. "Cela crée plus d'options."

La saison prochaine, la NFL accueillera un nombre record de neuf matchs internationaux. La ligue pourrait proposer un nouveau package pour certains de ces matchs à un partenaire média dès l'année prochaine, a-t-il dit.

La NFL n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Les Seahawks de Seattle affronteront les Patriots de la Nouvelle-Angleterre lors du Super Bowl LX le 8 février, sans doute l'événement le plus important du sport américain, avec une audience mondiale considérable.