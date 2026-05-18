Selon Citigroup, le marché des processeurs pour serveurs devrait atteindre 132 milliards de dollars d'ici 2030, avec Intel en tête

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18 mai - ** Citigroup prévoit que le marché des processeurs pour serveurs atteindra environ 132 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars d'ici 2030, contre 29,3 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars en 2025, grâce à la croissance des processeurs dits "agentiques"

** "Nous prévoyons que les processeurs à usage général connaîtront un TCAC de 20% pour atteindre 50,9 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars en 2030, que les nœuds principaux d'IA connaîtront un TCAC de 21% pour atteindre 21,1 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars en 2030, et que les processeurs "agentic" connaîtront un TCAC de 185% pour atteindre 59,4 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars en 2030" - Citigroup

** La société de courtage estime qu'Intel INTC.O détiendra 47% du marché total des processeurs d'ici 2030, AMD AMD.O 34%, et Arm/autres 19%

** Relève l'objectif de cours d'Intel de 95 $ à 130 $ et celui d'AMD de 358 $ à 460 $; maintient les notes "acheter" et "neutre" respectivement pour INTC et AMD

** Des entreprises telles qu’Intel , AMD et Arm

O9Ty.F s’intéressent de plus en plus aux opportunités liées aux processeurs, alors que les fournisseurs de cloud délaissent la formation des modèles d’IA au profit de leur déploiement

** Intel a progressé d’environ 195% depuis le début de l’année, tandis qu’AMD a gagné environ 98%