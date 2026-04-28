Selon Citigroup, la demande étrangère d'obligations d'entreprises américaines augmente, les investisseurs privilégiant le secteur technologique à celui de la finance

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Selon Citigroup, la demande étrangère pour les obligations d'entreprises américaines notées « investment grade » est restée forte pendant 15 mois consécutifs, les investisseurs étrangers se tournant vers la dette des secteurs des technologies, des médias et des télécommunications (TMT), ainsi que vers des échéances plus longues, tout en se détournant des obligations financières.

Cette évolution contraste avec les récentes inquiétudes concernant la hausse du niveau d'endettement de sociétés telles qu'Oracle ORCL.N , qui a fait l'objet d'un examen minutieux de la part des investisseurs quant à ses plans de financement pour une expansion massive de son infrastructure d'IA.

"Les investisseurs étrangers se sont tournés vers le secteur TMT au détriment du secteur financier, et ont renforcé leur exposition aux échéances de plus de 15 ans, conformément aux tendances récentes du marché primaire", a indiqué Citigroup dans une note datée du 27 avril.

* Les investisseurs étrangers ont porté leur part d'achats d'obligations d'entreprises du secteur TMT à 26,1 % en 2026, contre 17,1 % en 2025, tout en réduisant leur exposition à la dette financière de 53,8 % à 39 %, a indiqué la société de courtage de Wall Street.

* La société de courtage a indiqué que les entreprises américaines ont enregistré leurs plus importants afflux de capitaux depuis février 2025 en provenance du Canada, du Japon, de la Norvège, de Taïwan, du Koweït et de Hong Kong, les avoirs de Hong Kong ayant augmenté de 19,4 % à la suite de changements réglementaires.

* La demande d'obligations d'une durée supérieure à 15 ans a atteint 44,1 % du total des achats en 2026, contre 23,7 % en 2025, a noté Citi.

* La société de courtage a mis en avant les révisions positives des notations d'American Tower AMT.N , d'Analog Devices ADI.O , de Keysight Technologies KEYS.N et de Cadence Design Systems CDNS.O , invoquant l'amélioration des profils de crédit due au développement des infrastructures d'IA.

* "Les investisseurs mondiaux à la recherche d'une exposition au crédit à long terme ne disposent d'aucune alternative viable à grande échelle, ce qui renforce les obstacles structurels à une rotation généralisée loin des actifs américains", a noté Citigroup.

* Selon la société de courtage, les entreprises américaines représentent la majeure partie des 11 600 milliards de dollars d'obligations d'entreprises les mieux notées aux États-Unis et en Europe, et émettent la plupart des obligations arrivant à échéance dans plus de 15 ans, ce qui souligne leur position forte dans la dette à long terme et leur popularité auprès des investisseurs mondiaux du secteur des pensions et des assurances.