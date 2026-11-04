Selon Citi, les résultats trimestriels de Yum Brands ont eu un impact progressivement positif sur Collins Foods

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 novembre - ** Selon Citi, les résultats du troisième trimestre de Yum! ont eu un impact progressivement positif sur l'exploitant de chaînes de restauration rapide Collins Foods CKF.AX , malgré des défis macroéconomiques croissants
** La société de courtage indique que KFC en Australie, exploité par CKF, a fait preuve de résilience au troisième trimestre par rapport au deuxième, avec un chiffre d'affaires qui continue d'afficher une progression de 3 %
** L'action de la société dont le siège est à Brisbane a reculé de 0,7% à 9,08 dollars australiens par action
** Sur 12 analystes, 7 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, et 5 “conserver”; leur objectif de cours médian est de 10,50 dollars australiens – données compilées par LSEG
** Depuis le début de l'année, le titre a reculé de 12,1%, en tenant compte des fluctuations de la séance
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