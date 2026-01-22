Selon Citi, la fintech américaine pourrait bénéficier de l'action de Trump en faveur de l'accessibilité financière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kanishka Ajmera et Rashika Singh

Les actions fintech américaines pourraient bénéficier d'un avantage alors que Washington s'appuie sur un programme plus populiste et axé sur l'accessibilité financière avant les élections de mi-mandat de novembre 2026, ont déclaré les analystes de Citigroup dans une note.

La dernière initiative politique du président Donald Trump incite les investisseurs à réévaluer certaines parties du secteur financier, l'accent mis sur l'accessibilité financière pouvant ouvrir la porte aux challengers fintech plutôt qu'aux prêteurs traditionnels, a indiqué la maison de courtage.

Les sociétés liées aux services de crédit et aux petites entreprises favorables aux consommateurs, y compris les fournisseurs de services d'achat immédiat et de paiement différé Affirm AFRM.O et Klarna KLAR.N , et les sociétés fintech SoFi

SOFI.O et Block SQ.N , sont parmi les mieux placées pour en bénéficier, a déclaré la banque. Citi a également identifié la plateforme technologique de restauration Toast TOST.N et la société de commerce électronique Shopify SHOP.TO comme des gagnants potentiels. Les prêteurs traditionnels se sont redressés après le retour de Trump à la Maison Blanche en 2025 sur les attentes d'une touche réglementaire plus légère, mais son accent sur l'accessibilité financière pourrait déplacer les projecteurs vers les challengers fintech, a déclaré la note.

En 2025, SoFi a grimpé d'environ 70 %, tandis qu'Affirm a augmenté de plus de 22 %. Block, cependant, a chuté de plus de 23%, sous-performant à la fois ses pairs fintech et le marché plus large, avec le Nasdaq Composite .IXIC en hausse d'environ 20,4% au cours de la même période, au milieu des préoccupations concernant la croissance et la concurrence dans les paiements. "Le populisme est en hausse dans le cadre de l'accent mis sur l'accessibilité financière à l'approche des élections de mi-mandat", a déclaré Citi, ajoutant que les entreprises offrant des outils de prêt moins coûteux et plus conviviaux ou des services destinés aux petites entreprises pourraient en tirer profit.

Au début du mois , M. Trump a demandé que les taux d'intérêt des cartes de crédit soient plafonnés à 10 % pendant un an, s'attirant ainsi les foudres du secteur bancaire, notamment du directeur général de JP Morgan Chase JPM.N , Jamie Dimon . Le président américain a également signé un décret visant à restreindre la concurrence entre les grands investisseurs institutionnels et les acheteurs individuels de logements, renforçant ainsi son programme axé sur l'accessibilité financière qui, selon Citi, pourrait aider les petites fintechs.