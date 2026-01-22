 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon Citi, la fintech américaine pourrait bénéficier de l'action de Trump en faveur de l'accessibilité financière
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 15:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kanishka Ajmera et Rashika Singh

Les actions fintech américaines pourraient bénéficier d'un avantage alors que Washington s'appuie sur un programme plus populiste et axé sur l'accessibilité financière avant les élections de mi-mandat de novembre 2026, ont déclaré les analystes de Citigroup dans une note.

La dernière initiative politique du président Donald Trump incite les investisseurs à réévaluer certaines parties du secteur financier, l'accent mis sur l'accessibilité financière pouvant ouvrir la porte aux challengers fintech plutôt qu'aux prêteurs traditionnels, a indiqué la maison de courtage.

Les sociétés liées aux services de crédit et aux petites entreprises favorables aux consommateurs, y compris les fournisseurs de services d'achat immédiat et de paiement différé Affirm AFRM.O et Klarna KLAR.N , et les sociétés fintech SoFi

SOFI.O et Block SQ.N , sont parmi les mieux placées pour en bénéficier, a déclaré la banque. Citi a également identifié la plateforme technologique de restauration Toast TOST.N et la société de commerce électronique Shopify SHOP.TO comme des gagnants potentiels. Les prêteurs traditionnels se sont redressés après le retour de Trump à la Maison Blanche en 2025 sur les attentes d'une touche réglementaire plus légère, mais son accent sur l'accessibilité financière pourrait déplacer les projecteurs vers les challengers fintech, a déclaré la note.

En 2025, SoFi a grimpé d'environ 70 %, tandis qu'Affirm a augmenté de plus de 22 %. Block, cependant, a chuté de plus de 23%, sous-performant à la fois ses pairs fintech et le marché plus large, avec le Nasdaq Composite .IXIC en hausse d'environ 20,4% au cours de la même période, au milieu des préoccupations concernant la croissance et la concurrence dans les paiements. "Le populisme est en hausse dans le cadre de l'accent mis sur l'accessibilité financière à l'approche des élections de mi-mandat", a déclaré Citi, ajoutant que les entreprises offrant des outils de prêt moins coûteux et plus conviviaux ou des services destinés aux petites entreprises pourraient en tirer profit.

Au début du mois , M. Trump a demandé que les taux d'intérêt des cartes de crédit soient plafonnés à 10 % pendant un an, s'attirant ainsi les foudres du secteur bancaire, notamment du directeur général de JP Morgan Chase JPM.N , Jamie Dimon . Le président américain a également signé un décret visant à restreindre la concurrence entre les grands investisseurs institutionnels et les acheteurs individuels de logements, renforçant ainsi son programme axé sur l'accessibilité financière qui, selon Citi, pourrait aider les petites fintechs.

Valeurs associées

AFFIRM HLDG RG-A
72,0300 USD NASDAQ +0,38%
BLOCK RG-A
65,255 USD NYSE +1,97%
JPMORGAN CHASE
305,495 USD NYSE +1,07%
NASDAQ Composite
23 372,33 Pts Index Ex +0,64%
SHOPIFY RG-A
192,450 CAD TSX +0,45%
SOFI TECH
26,1601 USD NASDAQ +2,03%
TOAST RG-A
34,000 USD NYSE +2,55%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank