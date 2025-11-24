Selon Citi, l'opération Chronosphere de Palo Alto va accroître la pression tarifaire sur Datadog

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 novembre - ** Citi s'attend à ce que l'acquisition de Chronosphere par Palo Alto Networks PANW.O pour un montant de 3 milliards de dollars intensifie la pression tarifaire de l'entreprise de sécurité en nuage Datadog DDOG.O .

** La société de courtage réduit le PT sur DDOG de 230 $ à 200 $, tout en indiquant une hausse d'environ 27 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le modèle à faible coût de Chronosphere pourrait gagner un avantage lorsqu'il est combiné au vaste réseau de distribution de PANW, selon la société de courtage

** Citi avertit que cela pourrait ralentir le rétablissement de la base de clients non IA de DDOG et risquer la perte d'un client majeur - probablement OpenAI - qui pourrait s'en détourner complètement

** La note moyenne de 42 analystes est "buy", leur PT médian est de 217 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 10,3 % cette année