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Selon ChapsVision, le comité d'éthique peut opposer son veto aux accords jugés risqués
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 14:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le comité applique les règles de l'OCDE, de la Charte des Nations unies et de l'Union européenne

* Le comité comprend d'anciens diplomates et responsables de la sécurité

* Les projets des pays de l'OCDE peuvent toujours faire l'objet d'un examen s'ils présentent des risques

par Leo Marchandon

Le groupe français de logiciels ChapsVision a déclaré jeudi que son comité d’éthique indépendant pouvait bloquer les contrats dans lesquels ses logiciels risquaient d’être utilisés à mauvais escient, soulignant ainsi l’importance prise par la surveillance alors que l’Europe cherche des alternatives locales aux fournisseurs américains d’analyse de données.

Le président de ChapsVision, Silvano Sansoni, a déclaré à Reuters lors du salon VivaTech que ce comité pouvait suspendre les travaux sur n’importe quel projet, les examens s’appuyant sur les indicateurs de transparence de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la Charte des Nations unies et les règles européennes.

"Ils disposent d’un droit de veto", a déclaré M. Sansoni en référence au comité d’éthique. "Ils peuvent me dire: "Non, Silvano, tu n’as pas le droit d’aller là-bas"", si un pays ou un projet soulève des inquiétudes. Le comité peut également suspendre des contrats en cours si le périmètre ou les demandes des clients évoluent, a ajouté M. Sansoni.

Cette surveillance revêt une importance particulière, car ChapsVision commercialise des outils qui traitent des données sensibles pour le compte de gouvernements et d’entreprises, dans un contexte où les questions relatives à la vie privée, aux libertés civiles et à la responsabilité sont particulièrement sensibles.

ChapsVision présente ArgonOS comme une plateforme européenne dédiée au renseignement et à la prise de décision.

L’entreprise s’est positionnée comme une alternative à la société américaine Palantir Technologies PLTR.O , qui a fait l’objet de critiques de la part d’organisations de défense des droits et de militants concernant ses activités dans des domaines tels que l’immigration, la santé et la sécurité, ce qui a soulevé des inquiétudes quant à la surveillance, à l’utilisation des données personnelles et au recours à un prestataire suscitant des divisions politiques.

Au Royaume-Uni, le gouvernement réexamine actuellement le contrat de Palantir avec le Service national de santé (NHS), sous la pression d’une clause de résiliation prévue début 2027.

ChapsVision a remporté des marchés publics en France et en Allemagne. M. Sansoni a précisé qu’un projet du gouvernement français attribué en 2024 était déjà opérationnel avant l’annonce du déploiement à plus grande échelle de la plateforme. Le déploiement devrait prendre entre 18 et 24 mois dans plusieurs ministères traitant des données sensibles, tandis que le renouvellement de deux ans du contrat entre la France et Palantir sert de phase de transition.

"L’ambition est mondiale", a déclaré l’entreprise. ChapsVision a précisé qu’elle travaillait principalement avec les services de renseignement français dans le cadre de ce contrat, tandis que les forces armées sont éligibles mais qu’ArgonOS n’y a pas encore été déployé.

M. Sansoni a précisé que l’entreprise tenait à jour une liste confidentielle des pays devant être soumis à l’examen du comité, tandis que certains cas impliquant des pays de l’OCDE peuvent également être portés à l’attention de ce dernier si l’utilisation envisagée présente des risques.

Le comité d’éthique, présidé par Jean-David Levitte, ancien ambassadeur de France aux États-Unis et à l’ONU, compte parmi ses membres Francis Delon, ancien haut responsable de la sécurité nationale, et Claude Revel, figure emblématique du renseignement économique du gouvernement français. L’ancienne ministre espagnole des Affaires étrangères, Ana Palacio, devrait rejoindre ce comité cet été, a indiqué M. Sansoni.

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