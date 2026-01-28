 Aller au contenu principal
Selon certaines sources, Valero redémarre le FCCU dans la raffinerie texane de Port Arthur
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 03:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Valero Energy Corp VLO.N a redémarré mardi le craqueur catalytique fluide **produisant de l'essence** (FCCU 1241) de sa raffinerie de 380 000 barils par jour (bpd) de Port Arthur, au Texas, ont déclaré des personnes familières avec les opérations de l'usine.

Le FCCU, d'une capacité de 75 000 bpd, s'est arrêté au cours du week-end avant que des températures très froides ne s'abattent sur la côte américaine du Golfe du Mexique, ont indiqué les sources.

