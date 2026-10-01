Selon certaines sources, TSMC étudierait la possibilité d'un investissement au Texas

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* Le plus grand fabricant mondial de puces sous contrat envisage de s'implanter au Texas

* Selon deux sources, TSMC n'a encore finalisé aucun projet d'investissement au Texas

* Les projets en cours et prévus en Arizona comprennent 12 sites et un centre de R&D

(Mise à jour de l’article du 30 septembre publiée le 1er octobre pour ajouter que TSMC a refusé de commenter (paragraphe 5)

par Wen-Yee Lee et Fanny Potkin

La société taïwanaise TSMC

2330.TW , le plus grand fabricant mondial de puces sous contrat, étudie la possibilité d’un investissement au Texas afin d’étendre sa production de puces aux États-Unis, ont déclaré deux sources proches du dossier.

Cet investissement potentiel s'ajouterait aux 265 milliards de dollars que TSMC s'est déjà engagé à investir en Arizona, a précisé l'une des sources.

Ces projets n’ont pas encore été finalisés, ont précisé ces sources, s’exprimant sous couvert d’anonymat car elles n’étaient pas autorisées à s’adresser aux médias.

Ce sont les médias taïwanais qui ont été les premiers à faire état de cette information cette semaine, citant des sources anonymes du secteur.

TSMC n’a pas souhaité faire de commentaire.

La société avait annoncé en juillet un investissement supplémentaire de 100 milliards de dollars , portant ainsi à 265 milliards de dollars l'investissement qu'elle s'était déjà engagée à réaliser en Arizona pour la construction d'usines de fabrication de semi-conducteurs.

Le directeur général, C.C. Wei, avait déclaré à l’époque que « quatre usines supplémentaires, voire plus, seraient probablement construites », faisant référence à la fois aux installations de fabrication en amont et en aval.

En comptant les projets en cours et prévus, les activités de TSMC en Arizona comprendront 12 usines de fabrication et d’emballage de pointe, ainsi qu’un centre de R&D.

Le directeur financier, Wendell Huang, avait déclaré à Reuters en juillet que la société continuerait à investir aux États-Unis.