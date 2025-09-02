Selon certaines sources, Trump s'apprête à transférer le siège du commandement spatial de l'Alabama au Colorado

L'administration Trump prévoit d'annoncer dès mardi le transfert du siège du Commandement spatial américain de Huntsville (Alabama) à Colorado Springs (Colorado), selon un responsable américain et une personne au fait des délibérations. Cette décision semble récompenser un État qui a soutenu massivement les trois candidatures présidentielles républicaines du président Donald Trump 'au détriment d'un État qui s'y est opposé, bien que l'administration n'ait pas fourni de raison à ce déménagement.

Le site web des affaires publiques du Pentagone a indiqué que M. Trump devait faire une "annonce sur le QG du commandement spatial américain" à 14 heures EDT (1800 GMT). Plus tard, cette mention a été retirée du site.

Cette décision annulerait une décision prise sous l'administration de l'ancien président Joe Biden, qui avait choisi Colorado Springs comme siège permanent du nouveau commandement de combat de l'armée en 2023.

Le commandement spatial opère actuellement à partir de la base spatiale de Peterson, à Colorado Springs, sur une base intérimaire.

Environ 1 700 personnes travaillent au Commandement spatial, selon les dossiers du Congrès.

M. Trump a souvent établi un lien entre les décisions de financement fédéral et la politique. Le président a déjà bloqué un projet visant à installer le siège du FBI dans le Maryland, le qualifiant d'"État libéral", et a suggéré de lier l'aide aux sinistrés de Californie aux décisions politiques de l'État.

Huntsville, qui abrite le Marshall Space Flight Center de la Nasa et un centre important pour les entreprises de défense, telles que L3Harris LHX.N et Lockheed Martin LMT.N , a longtemps fait pression pour obtenir le siège du Space Command.

Le Space Command, créé en 2019 sous la première administration Trump, est responsable des opérations militaires au-delà de l'atmosphère terrestre et de la défense des satellites américains contre les menaces potentielles.

Les responsables de la défense ont précédemment estimé que le déménagement du siège pourrait coûter des centaines de millions de dollars et prendre plusieurs années.