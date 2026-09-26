Selon certaines sources, Solidigm, filiale de SK Hynix, envisagerait une introduction en bourse qui pourrait valoriser l'unité à hauteur de 150 milliards de dollars

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* Solidigm pourrait lever 15 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, selon des sources proches du dossier

* Des réunions de présentation ont eu lieu cette semaine pour l'attribution de rôles en vue de l'introduction en bourse, selon des sources proches du dossier

* SK Hynix a déclaré le mois dernier qu'elle étudiait des mesures visant à renforcer la compétitivité de Solidigm

(Ajout d'un commentaire de SK Hynix au paragraphe 6)

par Milana Vinn et Echo Wang

Solidigm, filiale du fabricant de puces SK Hynix 000660.KS , envisage une introduction en bourse dès l’année prochaine, qui pourrait valoriser la filiale américaine à hauteur de 150 milliards de dollars, selon trois sources proches du dossier.

Solidigm a organisé cette semaine des réunions de présentation avec des banques d’investissement en concurrence pour l'attribution de rôles dans l’introduction en bourse, dans le cadre d’un processus appelé "bake-off", ont indiqué l’une de ces sources ainsi qu’une quatrième personne, marquant ainsi une étape concrète vers ce qui pourrait devenir la plus grande introduction en bourse jamais réalisée par une entreprise de semi-conducteurs aux États-Unis.

La société pourrait lever 15 milliards de dollars lors de cette introduction en bourse, ont déclaré ces trois sources, s'exprimant sous couvert d'anonymat pour évoquer des informations confidentielles. Ces projets, notamment le montant de l'opération et son calendrier, en sont encore à un stade précoce et pourraient évoluer en fonction des conditions du marché, ont-elles ajouté.

Cette introduction en bourse figurerait parmi les plus importantes jamais enregistrées dans le secteur des semi-conducteurs et permettrait d’établir une valorisation autonome pour une activité devenue un élément clé du portefeuille de solutions de stockage de SK Hynix. Elle viserait également à tirer parti de la forte demande des investisseurs pour les entreprises liées à l'infrastructure d'intelligence artificielle , qui a alimenté la hausse des actions des secteurs des semi-conducteurs et du matériel informatique.

Solidigm, dont le siège se trouve à Rancho Cordova, en Californie, est la filiale américaine de SK Hynix Inc. (Corée du Sud), spécialisée dans les mémoires flash NAND et les disques SSD.

Solidigm n’a pas souhaité faire de commentaire. SK Hynix a déclaré dans un communiqué: "Solidigm examine différentes options pour renforcer la compétitivité de son activité, mais aucun plan spécifique n’a été confirmé à ce stade."

RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ

SK Hynix a racheté les activités de mémoire NAND et de SSD d'Intel Corp INTC.O pour environ 9 milliards de dollars dans le cadre d’une transaction annoncée en 2020, fusionnant ces activités avec celles de Solidigm, qui a été lancée en tant que filiale autonome en 2021. À l’époque, la société avait déclaré que cette acquisition renforcerait ses activités dans le domaine de la mémoire flash NAND et des SSD d’entreprise, et lui permettrait de consolider sa position sur le marché mondial de la mémoire.

Solidigm fournit des SSD d'entreprise utilisés dans les serveurs, les infrastructures cloud et les centres de données. La société a cherché à se différencier grâce à des produits de stockage de grande capacité conçus pour les applications d'IA, où les volumes croissants de données nécessitent des solutions de stockage de plus en plus sophistiquées.

Reuters a rapporté au début du mois que Solidigm envisageait de construire une usine de puces de mémoire flash NAND aux États-Unis , le nord de l’État de New York s’imposant comme candidat favori, dans le cadre de ses efforts visant à accroître sa capacité de production.

Le mois dernier, SK Hynix a déclaré qu’elle envisageait des mesures pour renforcer la compétitivité de Solidigm après que les médias ont rapporté que la filiale étudiait un tour de table pré-introduction en bourse d’environ 5 000 milliards de wons (3,6 milliards de dollars).

Une valorisation pouvant atteindre 150 milliards de dollars dépasserait de loin celles des récentes introductions en bourse dans le secteur des semi-conducteurs, notamment celle d’Arm Holdings O9Ty.F , évaluée à environ 54 milliards de dollars lors de son entrée en bourse en 2023, et celle de Cerebras Systems CBRS.O , dont la valorisation entièrement diluée s’élevait à environ 56 milliards de dollars lors de son introduction en bourse en 2026.