Selon certaines sources, plusieurs banquiers de premier plan du pôle technologie de Raymond James rejoindraient la banque d'affaires Berenson

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Milana Vinn et Amy-Jo Crowley

Les banquiers spécialisés dans le secteur technologique Brendan Ryan et Jon Steele rejoignent la banque d’affaires Berenson & Co., selon certaines sources, afin de superviser la réorientation de l’entreprise vers le conseil en fusions-acquisitions, dans le but de l’aider à remporter davantage de contrats dans le secteur technologique et à saisir des opportunités sur le marché privé.

Ryan et Steele ont accepté d’acquérir une participation de 50 % dans la société new-yorkaise Berenson et devraient officiellement rejoindre l’entreprise en août, ont indiqué trois sources qui ont souhaité garder l’anonymat car cette affaire est confidentielle. Le duo devrait codiriger la société aux côtés de son fondateur, Jeffrey Berenson, et contribuer à développer son activité de conseil dans le secteur technologique, tout en continuant à investir directement aux côtés de ses clients et de ses promoteurs.

Ils occupent actuellement les fonctions de codirecteurs mondiaux de la banque d’investissement dans le secteur des technologies et des services chez Raymond James Financial

RJF.N .

Raymond James et Berenson n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

De plus en plus de banques d’investissement de niche cherchent à se diversifier au-delà des activités de conseil traditionnelles en associant des services de fusions-acquisitions à des activités de banque d’affaires et d’investissement pour compte propre. Ce modèle a gagné en popularité ces dernières années, les cabinets recherchant de nouvelles sources de revenus dans un contexte marqué par la volatilité des opérations et une concurrence accrue pour l’obtention de mandats.

Berenson a développé une activité qui combine le conseil et l’investissement pour compte propre. Le cabinet de conseil spécialisé dans la fintech FT Partners et la banque d’affaires BDT & MSD Partners, soutenue par Michael Dell, associent également des services de conseil à des investissements dans des entreprises privées et à des opportunités liées aux opérations.

Berenson a récemment conseillé Getty Images GETY.K dans le cadre de sa fusion entre égaux d’une valeur de 3,7 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) avec Shutterstock SSTK.K , a représenté Genstar Capital et Insight Partners lors de leur acquisition de Vector Solutions et a conseillé Aalyria sur un financement de série B de 100 millions de dollars (XX millions d'euros) qui a valorisé la société à 1,3 milliard de dollars (XX,XX milliards d'euros).

Par l’intermédiaire de sa branche d’investissement affiliée, Berenson Capital, le cabinet a soutenu des entreprises telles qu’Interactive Digital Solutions, un fournisseur de technologies de collaboration vidéo et de télésanté, Octane Lending, une plateforme technologique de financement dédiée aux sports motorisés, et Skience, une société de logiciels de gestion de patrimoine.

L’arrivée de Ryan et Steele devrait renforcer la présence de Berenson dans les secteurs des logiciels, de la fintech, d’Internet et des services basés sur la technologie, domaines dans lesquels ces deux banquiers conseillent depuis plus de deux décennies des entreprises et des investisseurs financiers en matière de fusions, d’acquisitions et de levées de fonds.

Cette opération souligne également l’attrait croissant des plateformes de conseil indépendantes pour les négociateurs chevronnés à la recherche d’une plus grande autonomie et d’une plus grande flexibilité que celles généralement offertes par les banques traditionnelles de Wall Street. L’une des sources a indiqué que la combinaison, chez Berenson, d’activités de conseil et d’investissement pour compte propre avait séduit Ryan et Steele, car elle leur offrait la possibilité de conseiller des entrepreneurs et des sociétés de capital-investissement tout en investissant à leurs côtés.

Ryan et Steele comptaient parmi les banquiers les plus expérimentés de Raymond James dans le domaine des technologies; ils ont contribué à développer l’activité technologique de la société et ont conseillé des clients dans les secteurs des logiciels, d’Internet, de la fintech et des services basés sur la technologie.