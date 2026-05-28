Selon certaines sources, Permira et Nuo seraient en lice pour le rachat de la marque italienne de maillots de bain MC2 Saint Barth

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Elisa Anzolin

Les sociétés de capital-investissement Permira et Nuo sont en lice pour acquérir MC2 Saint Barth après être passées à la deuxième phase du processus de vente de la marque italienne de maillots de bain, ont déclaré jeudi deux sources proches du dossier.

* La marque est contrôlée par ses fondateurs, Massimiliano Ferrari et Raffaele Noris, qui détiennent ensemble environ 60 % de la société, dont le nom s'inspire de l'île caribéenne de Saint-Barthélemy

* Peninsula Capital détient les 40 % restants , après avoir acquis une participation en 2022 dans le but de développer l'activité de MC2, initialement axée exclusivement sur les vêtements de plage, en introduisant des articles de mode pour toute l'année et en ouvrant de nouvelles boutiques à l'étranger.

* Les actionnaires ont mandaté Lazard pour étudier une vente potentielle et visent une valorisation d’environ 400 millions d’euros (465 millions de dollars), ont indiqué les sources.

* La marque a déclaré un chiffre d'affaires de 140 millions d'euros en 2025, qu'elle vise à porter à 180 millions d'euros cette année, avec environ un quart de ses ventes provenant de sa collection d'hiver, a indiqué l'une des sources.

* La société vise à atteindre un résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) d'environ 40 millions d'euros cette année, contre 30 millions d'euros en 2025, ont indiqué ces personnes.

* Un candidat privilégié devrait être sélectionné vers la fin du mois de juin, ont indiqué les sources, tout en précisant qu'il n'y avait aucune garantie qu'un accord puisse être conclu.

* Saint Barth n'était pas immédiatement disponible pour commenter. Permira et Lazard ont refusé de commenter. Un représentant de Nuo a déclaré que la société étudiait le dossier, mais que le processus en était à un stade très précoce.

* Des marques comme Saint Barth, dont les shorts de bain se vendent 120 euros, ont comblé un vide laissé par les marques de luxe qui ont écarté les acheteurs de la classe moyenne en raison de fortes hausses de prix post-pandémie.

(1 $ = 0,8596 euro)