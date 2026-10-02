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Selon certaines sources, Pemex effectue des travaux d'entretien de routine dans une raffinerie du Texas
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 23:45

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Pemex procède actuellement à des opérations de maintenance de routine sur plusieurs unités de sa raffinerie de Deer Park, au Texas, d’une capacité de 312 500 barils par jour, ont indiqué des sources proches de l’exploitation du site.

Pemex a publié des avis jusqu'en septembre pour informer les riverains de l'utilisation éventuelle du système de torchères de sécurité en raison de "travaux". Ces torchères, qui servent à brûler les hydrocarbures ne pouvant être traités normalement, génèrent du bruit et une épaisse fumée noire.

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