Selon certaines sources, PAG s'apprêterait à lever un fonds de rachat d'environ 4 milliards de dollars

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* Selon certaines sources, PAG cherche à constituer un portefeuille asiatique diversifié dans le cadre d'un nouveau fonds

* La société a généré plus de 7 milliards de dollars de rendement au cours des 18 derniers mois, selon une source

* Les sociétés basées en Asie ont levé 7,4 milliards de dollars dans des fonds de rachat cette année, contre 40 milliards pour leurs homologues mondiaux

(Ajout d'informations sur le contexte de la levée de fonds dans le secteur du capital-investissement en Asie à partir du paragraphe 11) par Kane Wu et Yantoultra Ngui

La société d’investissement PAG, spécialisée dans l’Asie, prévoit de lever un fonds de rachat d’environ 4 milliards de dollars, ont déclaré mercredi trois personnes proches du dossier, afin de tester l’appétit des investisseurs alors qu’elle diversifie son portefeuille.

PAG a informé ses commanditaires, qui investissent dans ses fonds, de cette levée de fonds, mais n’a pas encore fixé le montant cible, ont précisé ces sources.

La société, dont les codirecteurs de la division de capital-investissement sont basés à Mumbai et à Shanghai, envisage un montant similaire à celui de son précédent fonds de rachat, qui s’était clôturé en 2024 à 4 milliards de dollars, ont-elles précisé.

L’une de ces sources a précisé que le fonds se situerait entre 4 et 5 milliards de dollars, la première phase de levée de fonds devant s’achever d’ici la fin de l’année.

PAG n’a pas souhaité faire de commentaires. C’est Reuters qui a été le premier à faire état de ce projet de levée de fonds plus tôt dans la journée de mercredi.

PAG cherche à constituer un portefeuille plus équilibré depuis son dernier fonds de rachat, afin de se diversifier par rapport à une concentration historiquement forte sur la Chine, ont déclaré ces sources.

La société visait à lever 9 milliards de dollars pour son quatrième fonds de rachat fin 2021, mais l'a clôturé à 4 milliards de dollars trois ans plus tard, la pandémie de coronavirus, le durcissement de la réglementation en Chine et l'escalade des tensions sino-américaines ayant largement dissuadé les investisseurs basés en Amérique du Nord de s'engager dans la deuxième économie mondiale.

Ce fonds a été réparti à parts égales entre l’Australie, la Chine, le Japon et l’Inde, a indiqué une quatrième personne au courant des projets de PAG.

La société a restitué plus de 7 milliards de dollars de capital à ses investisseurs au cours des 18 derniers mois, la majeure partie provenant d’actifs chinois, a précisé cette source.

Les sociétés de rachat basées en Asie ont levé 7,4 milliards de dollars de nouveaux fonds cette année, selon les données de Preqin.

À titre de comparaison, les sociétés de rachat basées aux États-Unis et en Europe, notamment EQT EQTAB.ST , Bain Capital et Blackstone BX.N , ont levé cette année près de 40 milliards de dollars au total pour des fonds panasiatiques, qui se concentrent davantage sur le Japon et l’Inde, entre autres marchés asiatiques.

Les investisseurs étrangers se sont tournés vers la Chine depuis la fin de l’année dernière en raison de la vigueur des marchés de capitaux onshore et à Hong Kong, alimentée par l’engouement pour l’IA et les entreprises de semi-conducteurs qui ont permis aux investisseurs de réaliser des sorties tant attendues.

Les sociétés de capital-risque de la Grande Chine ont levé 9 milliards de dollars depuis le début de l’année, selon les données de Preqin.

HSG, anciennement Sequoia China, vise à lever au moins 1,2 milliard de dollars pour un fonds dédié aux investissements en phase de démarrage, ont déclaré deux sources distinctes proches du dossier.

La société, dirigée par Neil Shen, investisseur chevronné dans le secteur des technologies, prévoit également de créer un fonds d’investissement de croissance l’année prochaine, ont ajouté ces sources.

HSG n’a pas souhaité faire de commentaires. C’est Bloomberg qui a été le premier à révéler mardi le projet de levée de fonds d’HSG.

Toutes les sources ont souhaité rester anonymes, car elles n'étaient pas autorisées à s'exprimer dans les médias.

Parmi les autres sociétés levant actuellement de nouveaux fonds axés sur l'Asie figurent Hillhouse Investment , qui vise 7 milliards de dollars, et KKR & Co, qui cherche à lever au moins 15 milliards de dollars , a rapporté Reuters.