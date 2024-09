Selon certaines sources, OpenAI supprimerait le contrôle des organisations à but non lucratif et donnerait à Sam Altman une participation au capital

OpenAI envisage de se restructurer en société à but lucratif

Le conseil d'administration de la société à but non lucratif ne contrôle plus la société à but lucratif

Le directeur général Sam Altman recevra pour la première fois une participation dans OpenAI

(Ajout d'un contexte supplémentaire au paragraphe 2) par Krystal Hu et Kenrick Cai

Le fabricant de chatGPT OpenAI travaille sur un plan de restructuration de son activité principale en une société à but lucratif qui ne sera plus contrôlée par son conseil d'administration à but non lucratif, ont déclaré à Reuters des personnes familières avec le sujet, ce qui rendra la société plus attrayante pour les investisseurs.

L'organisation à but non lucratif OpenAI continuera d'exister et détiendra une participation minoritaire dans la société à but lucratif, ont déclaré les sources. Cette décision pourrait également avoir des conséquences sur la manière dont l'entreprise gère les risques liés à l'IA dans le cadre d'une nouvelle structure de gouvernance.

Le directeur général Sam Altman recevra également pour la première fois des actions de la société à but lucratif, qui pourrait valoir 150 milliards de dollars après la restructuration , alors qu'elle tente également de supprimer le plafond des rendements pour les investisseurs, ont ajouté les sources. Les sources ont requis l'anonymat pour discuter de sujets privés.

"Nous restons concentrés sur la construction d'une IA qui profite à tous, et nous travaillons avec notre conseil d'administration pour nous assurer que nous sommes les mieux placés pour réussir notre mission. L'organisation à but non lucratif est au cœur de notre mission et continuera d'exister", a déclaré un porte-parole d'OpenAI.

Les détails de la structure d'entreprise proposée, d'abord rapportés par Reuters, mettent en évidence les changements significatifs de gouvernance qui se produisent dans les coulisses de l'une des plus importantes entreprises d'IA. Le plan est encore en cours d'élaboration avec les avocats et les actionnaires et le calendrier de la restructuration reste incertain, ont déclaré les sources.

La restructuration intervient également dans le cadre d'une série de changements de direction au sein de la startup. Mira Murati, responsable technologique de longue date d'OpenAI, a brusquement annoncé son départ de l'entreprise mercredi. Greg Brockman, le président d'OpenAI, est également en congé.

Fondée en 2015 en tant qu'organisation de recherche sur l'IA à but non lucratif, OpenAI a ajouté l'entité à but lucratif OpenAI LP en 2019 en tant que filiale de son organisation à but non lucratif, obtenant des capitaux de Microsoft MSFT.O pour financer ses recherches.

L'entreprise a attiré l'attention du monde entier avec le lancement de ChatGPT fin 2022, une application d'IA générative qui crache des réponses semblables à celles des humains à des requêtes textuelles, qui est devenue l'une des applications à la croissance la plus rapide de l'histoire avec plus de 200 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires, déclenchant ainsi une course mondiale à l'investissement dans l'IA.

Avec le succès de ChatGPT, l'évaluation d'OpenAI est passée de 14 milliards de dollars en 2021 à 150 milliards de dollars lors du nouveau tour de table sur la dette convertible en cours de discussion , attirant des investisseurs tels que Thrive Capital et Apple AAPL.O .

SÉCURITÉ DE L'IA

La structure inhabituelle de l'entreprise, qui donne le contrôle total de la filiale à but lucratif à l'organisation à but non lucratif OpenAI, a été définie à l'origine pour garantir la mission de création d'une "IA sûre et largement bénéfique", en référence à l'intelligence artificielle générale qui est égale ou supérieure à l'intelligence humaine.

Cette structure a été mise en évidence en novembre dernier lors de l'un des plus grands drames de la Silicon Valley, lorsque les membres du conseil d'administration de l'organisation à but non lucratif ont évincé M. Altman () en raison d'une rupture de la communication et d'une perte de confiance. Il a été réintégré au bout de cinq jours avec le soutien massif des employés et des investisseurs.

Depuis, le conseil d'administration de l'OpenAI a été renouvelé avec davantage de cadres du secteur technologique, sous la présidence de Bret Taylor, ancien co-PDG de Salesforce qui dirige aujourd'hui sa propre entreprise d'IA. Tout changement au sein de l'entreprise doit être approuvé par le conseil d'administration de l'association à but non lucratif, composé de neuf personnes.

La suppression du contrôle de l'association à but non lucratif pourrait permettre à OpenAI de fonctionner davantage comme une startup classique, ce qui est généralement bien accueilli par les investisseurs qui ont investi des milliards dans l'entreprise.

Toutefois, elle pourrait également susciter des inquiétudes au sein de la communauté de la sécurité de l'IA, qui se demande si le laboratoire dispose encore d'une gouvernance suffisante pour se tenir responsable dans sa poursuite de l'AGI, étant donné qu'il a dissous l'équipe de superalignement qui se concentre sur les risques à long terme de l'IA au début de l'année.

Le montant de la participation d'Altman n'est pas clair. M. Altman, déjà milliardaire grâce à ses multiples investissements dans des start-ups, a déclaré précédemment qu'il avait choisi de ne pas prendre de participation dans l'entreprise parce que le conseil d'administration avait besoin d'une majorité d'administrateurs désintéressés n'ayant aucun intérêt dans l'entreprise. Il a également déclaré qu'il avait suffisamment d'argent et qu'il faisait cela parce qu'il aimait son travail.

La nouvelle structure d'OpenAI ressemblerait à celle de son grand rival Anthropic et de xAI d'Elon Musk, qui sont enregistrés en tant que sociétés d'utilité publique, une forme d'entreprise à but lucratif qui vise à promouvoir la responsabilité sociale et la durabilité en plus de faire des profits.