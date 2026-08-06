 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon certaines sources, Motiva s'apprête à redémarrer l'unité FCCU de sa raffinerie au Texas
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 04:38
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout: l'entreprise n'a pas répondu à une demande de commentaire, et contexte)

Motiva Enterprises redémarre l'unité de craquage catalytique fluide (FCCU) produisant de l'essence dans sa raffinerie de Port Arthur, au Texas, d'une capacité de 656 400 barils par jour, ont déclaré mercredi des sources proches de l'exploitation de l'usine. L'unité de craquage catalytique fluide (FCCU), d'une capacité de 81 000 barils par jour, redémarre après des réparations sur la chaudière à récupération de chaleur de l'unité, dont le dysfonctionnement avait contraint la FCCU à s'arrêter le 28 juillet, ont précisé ces deux sources.

Un porte-parole de Motiva n’a pas répondu à une demande de commentaire concernant les opérations de la raffinerie de Port Arthur, qui est la plus grande des États-Unis. La société appartient à Saudi Aramco 2222.SE .

Les unités FCC utilisent un catalyseur sous forme de poudre fine pour transformer le gazole en essence brute.

Valeurs associées

Gaz naturel
2,68 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
79,29 USD Ice Europ -0,16%
Pétrole WTI
75,46 USD Ice Europ +0,37%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
79,3 -0,15%
Or
4 262,26 +0,36%
CAC 40
8 669,3 +0,03%
EUR/USD SPOT
1,15485 -0,05%
2CRSI
27,6 +8,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank