Selon certaines sources, Motiva s'apprête à redémarrer l'unité FCCU de sa raffinerie au Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout: l'entreprise n'a pas répondu à une demande de commentaire, et contexte)

Motiva Enterprises redémarre l'unité de craquage catalytique fluide (FCCU) produisant de l'essence dans sa raffinerie de Port Arthur, au Texas, d'une capacité de 656 400 barils par jour, ont déclaré mercredi des sources proches de l'exploitation de l'usine. L'unité de craquage catalytique fluide (FCCU), d'une capacité de 81 000 barils par jour, redémarre après des réparations sur la chaudière à récupération de chaleur de l'unité, dont le dysfonctionnement avait contraint la FCCU à s'arrêter le 28 juillet, ont précisé ces deux sources.

Un porte-parole de Motiva n’a pas répondu à une demande de commentaire concernant les opérations de la raffinerie de Port Arthur, qui est la plus grande des États-Unis. La société appartient à Saudi Aramco 2222.SE .

Les unités FCC utilisent un catalyseur sous forme de poudre fine pour transformer le gazole en essence brute.