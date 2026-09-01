Selon certaines sources, Motiva et Exxon préparent leurs raffineries de l'est du Texas à l'arrivée de la tempête

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(Ajout d'un commentaire d'Exxon, des prévisions météorologiques, des préparatifs de Valero, de détails et du contexte)

par Erwin Seba

Motiva Enterprises et Exxon Mobil Corp XOM.N préparent leurs raffineries de l’est du Texas à faire face à des vents violents et à d’éventuelles inondations, alors qu’une tempête tropicale en formation s’approche de la côte américaine du golfe du Mexique, ont déclaré lundi des sources proches des opérations des sites.

Motiva et Exxon n’ont pas réduit la production de leurs raffineries respectives de Port Arthur et de Beaumont, au Texas, mais elles ont sécurisé les objets non fixés et les équipements susceptibles d’être emportés par des vents violents ou de dériver dans les eaux de crue si la tempête en formation, qui devrait toucher terre mardi, venait à provoquer de telles conditions, ont précisé ces sources.

Kelly Davila, porte-parole d’Exxon, a déclaré lundi que la société surveillait la tempête et que ses raffineries de Beaumont et de Baytown, au Texas, continuaient de fonctionner normalement.

Un porte-parole de Motiva n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Cheniere Energy LNG.N et Freeport LNG ont indiqué qu’elles suivaient l’évolution de la tempête. Cheniere a ajouté qu’elle prendrait des mesures pour adapter ses opérations si nécessaire, mais que la production n’avait pour l’instant subi aucun impact.

Cheniere exploite des usines de gaz naturel liquéfié à Sabine Pass, à la frontière entre le Texas et la Louisiane, ainsi qu’à Corpus Christi, au Texas.

L'usine de Freeport LNG est située à Freeport, au Texas.

Le Centre national américain des ouragans prévoit que la tempête, actuellement appelée « dépression tropicale n° 5 », deviendra la tempête tropicale Edouard avant de toucher terre près de Port Arthur mardi.

Selon le Centre national des ouragans, « Edouard » ne devrait pas atteindre la force d’un ouragan et ses vents ne devraient pas dépasser 58 miles par heure (93 km/h).

Exxon a activé lundi après-midi son système de commandement en cas d'incident, ont indiqué les sources.

Valero Energy Corp VLO.N n’a pas modifié les opérations de sa raffinerie de Port Arthur, d’une capacité de 235.000 barils par jour (bpd), ont indiqué des sources au sein de la raffinerie.

La raffinerie Motiva de Port Arthur est la plus grande du pays, avec une capacité de traitement du pétrole brut de 656.400 bpd. La raffinerie Exxon de Beaumont peut traiter 612.000 bpd, tandis que celle de Baytown, située à l’est de Houston, peut en traiter 564.000 bpd.