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Selon certaines sources, Microsoft prévoit de lever 25 milliards de dollars grâce à une émission d'obligations aux États-Unis
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 02:16

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités: à la une)

par Saeed Azhar et Aditya Soni

Microsoft MSFT.O prévoit de lever environ 25 milliards de dollars grâce à sa première émission obligataire américaine notée « investment grade » depuis plus de neuf ans, ont déclaré jeudi à Reuters deux sources proches du dossier.

Cette émission ferait de Microsoft le dernier géant technologique en date à faire appel aux marchés obligataires pour financer ses ambitions en matière d’intelligence artificielle . Elle aurait déjà recueilli plus de 100 milliards de dollars de commandes, soit plus de quatre fois le montant de l’émission, a indiqué l’une de ces sources, sous couvert d’anonymat en raison du caractère confidentiel de l’information.

C'est Bloomberg News qui a été le premier à révéler cetteinformation.

Les plus grandes entreprises technologiques mondiales se sont tournées vers l’émission d’obligations et la levée de fonds propres au cours de l’année écoulée pour financer leur frénésie de dépenses en matière d’IA, ce qui marque un changement d’approche pour les géants de la Silicon Valley qui comptaient généralement sur leurs importantes réserves de trésorerie pour financer leurs investissements.

Microsoft vend ces titres de dette en pas moins de 10 tranches, dont les échéances vont de 2 à 40 ans, a rapporté Bloomberg, ajoutant qu’aucune décision définitive n’avait été prise quant au montant de l’émission et que celui-ci pourrait varier en fonction de la demande.

Wells Fargo WFC.N , JPMorgan Chase JPM.N et UBS Group AG

UBSG.S assurent le montage de cette émission obligataire, selon le rapport.

UBS, Wells Fargo et JPMorgan ont refusé de répondre aux demandes de commentaires de Reuters . Microsoft a renvoyé Reuters vers un document réglementaire confirmant la vente d’obligations sans toutefois en dévoiler le montant.

Cette information intervient juste un jour après que la directrice financière de Microsoft, Amy Hood, a déclaré aux investisseurs lors d’une conférence téléphonique sur les résultats que la société rechercherait des sources de financement supplémentaires « lorsque nous estimerons que cela est intéressant », invoquant la nécessité de préserver ses flux de trésorerie et sa flexibilité financière.

L'action Microsoft a reculé de 0,7% dans l'après-midi. Mercredi, après la clôture de la Bourse, la société a publié des perspectives optimistes concernant ses ventes de services cloud pour le trimestre en cours .

La société prévoit de continuer à générer un flux de trésorerie disponible positif au cours de son exercice fiscal actuel, qui s’achève en juin 2027 — ce qui la distingue nettement de ses concurrents parmi les géants de la tech et les hyperscalers, qui ont tous commencé à puiser dans leurs liquidités pour financer l’expansion de leurs centres de données.

Mercredi, les investisseurs ont sanctionné le concurrent Alphabet GOOGL.O , qui a brûlé 9,07 milliards de dollars au troisième trimestre, après avoir massivement vendu des actions Meta META.O la semaine dernière à la suite de la première consommation de trésorerie de la société mère de Facebook depuis plus d’une décennie.

Valeurs associées

ALPHABET-A
283,8200 USD NASDAQ -12,64%
JPMORGAN CHASE
343,540 USD NYSE +1,20%
META PLATFORMS
624,5200 USD NASDAQ +1,96%
MICROSOFT
530,1400 USD NASDAQ -0,16%
UBS GROUP
39,710 CHF Swiss EBS Stocks +2,88%
WELLS FARGO
84,805 USD NYSE +1,28%
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