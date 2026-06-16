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Selon certaines sources, Marathon relance l'unité FCCU de la raffinerie de Galveston Bay, au Texas
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 22:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Marathon Petroleum MPC.N a achevé mardi la remise en service de l’unité de craquage catalytique fluide (FCCU) destinée à la production d’essence au sein de sa raffinerie de Galveston Bay, située à Texas City (Texas), d’une capacité de 631 000 barils par jour (bpd), ont indiqué mardi des sources proches de l’exploitation de l’usine.

Marathon effectuait des travaux de maintenance sur le système destiné à mettre hors service l’unité de craquage catalytique fluide (FCCU) de 140 000 bpd en cas de dysfonctionnement, mais n’a pas réussi à désactiver un système redondant qui met automatiquement l’unité hors service en cas de dysfonctionnement, ont indiqué ces sources. Ce système redondant a mis l’unité hors service en raison des travaux de maintenance effectués sur le premier système.

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