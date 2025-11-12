Selon certaines sources, les opérateurs de téléphonie mobile européens devraient obtenir des fréquences clés dans le cadre de la lutte contre l'industrie du wi-fi

L'organe consultatif de la Commission européenne soutient les télécommunications dans l'attribution du spectre

Les entreprises de télécommunications et de technologie s'opposent sur l'attribution de la bande supérieure de 6 GHz

Les États-Unis, le Canada et la Corée du Sud ont déjà attribué 6 GHz au wi-fi

Les opérateurs européens de télécommunications sont en passe d'obtenir l'accès à la majeure partie du spectre clé convoité également par les fournisseurs d'accès à Internet, avec le soutien d'un organe consultatif de la Commission européenne, ont déclaré mercredi des personnes ayant une connaissance directe de la question.

La question oppose Deutsche Telekom DTEGn.DE , Orange

ORAN.PA , TIM TLIT.MI , Vodafone VOD.L et d'autres entreprises de télécommunications à Amazon AMZN.O , Apple

AAPL.O , Meta Platforms META.O , Microsoft MSFT.O et d'autres entreprises technologiques.

Les premiers réclament davantage de spectre pour les services mobiles, avertissant que l'Europe pourrait se laisser distancer par les États-Unis dans le déploiement futur de la 6G si elle n'a pas accès à la partie supérieure de la bande des 6 GHz, l'un des rares grands blocs de spectre de bande moyenne encore disponibles.

Ce dernier groupe estime que des fréquences supplémentaires sont essentielles pour les services wi-fi et la prochaine génération de services et de produits numériques. Les deux groupes souhaitent que la totalité de la bande supérieure de 6 GHz leur soit attribuée.

Le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, qui s'est réuni à Bruxelles plus tôt dans la journée de mercredi, publiera prochainement son avis proposant que 540 MHz de la bande de 6 GHz soient attribués aux opérateurs de téléphonie mobile, ont indiqué les sources.

Les 160 MHz restants, qui pourraient être attribués aux sociétés de Wi-Fi, seront gelés jusqu'à la conférence mondiale des radiocommunications de 2027 organisée par l'Union internationale des télécommunications (ITU), qui établira une feuille de route pour les bandes de fréquences destinées aux futures technologies mobiles, ont-elles précisé.

L'avis du groupe politique sera transmis à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), composée de 46 pays qui coopèrent sur les questions de réglementation et de normalisation technique.

La CEPT définira les conditions d'utilisation des 540 MHz par les opérateurs de téléphonie mobile, a déclaré l'une des sources.

Les experts s'attendent à ce que la 6G soit lancée commercialement dans les années 2030. Les États-Unis, le Canada, la Corée du Sud et plusieurs autres pays ont déjà alloué des portions de la bande de 6 GHz pour l'utilisation du wi-fi.