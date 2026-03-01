Selon certaines sources, les grandes compagnies pétrolières et gazières et les négociants suspendent leurs expéditions via Hormuz

Plusieurs armateurs de pétroliers, les grandes compagnies pétrolières et les maisons de commerce ont suspendu les expéditions de pétrole brut, de carburant et de gaz naturel liquéfié via le détroit d'Ormuz après que les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran et que Téhéran a déclaré qu'il avait fermé la navigation, ont indiqué des sources commerciales samedi.

"Nos navires resteront sur place pendant plusieurs jours", a déclaré un cadre supérieur d'un grand bureau de négoce. Des images satellites prises par des traqueurs de pétroliers montrent des navires bloqués près de grands ports, tels que Fujairah dans les Émirats arabes unis, et ne se déplaçant pas à travers Ormuz.

Plusieurs navires se trouvant dans la zone ont reçu une transmission VHF des gardiens de la révolution iraniens indiquant qu'"aucun navire n'est autorisé à franchir le détroit d'Ormuz", a déclaré à Reuters un responsable de la mission navale de l'Union européenne Aspides.

La marine britannique a déclaré que les ordres de l'Iran n'étaient pas juridiquement contraignants et a conseillé aux navires de transiter avec prudence.

Le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz n'est pas complètement interrompu, mais les perturbations se multiplient rapidement, a déclaré le courtier Poten & Partners dans une note adressée à ses clients.

L'association de pétroliers INTERTANKO a déclaré que la marine américaine avait mis en garde contre la navigation dans la zone - l'ensemble du Golfe, le Golfe d'Oman, le nord de la mer d'Arabie et le détroit d'Ormuz - déclarant qu'elle ne pouvait pas garantir la sécurité de la navigation.

Le ministère grec de la navigation a conseillé samedi aux navires d'éviter le golfe Persique, le golfe d'Oman et le détroit d'Ormuz, selon un avis consulté par Reuters.

Environ 20 % du pétrole mondial, provenant notamment de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de l'Irak, du Koweït et de l'Iran, passe par le détroit d'Ormuz , de même que d'importants volumes de GNL en provenance du Qatar.

Quatorze méthaniers ont montré des signes de ralentissement, de demi-tour ou d'arrêt dans le détroit ou à proximité, a déclaré Laura Page, du cabinet de conseil Kpler,ajoutant que ce nombre allait probablement augmenter, ce qui poserait des risques pour les exportations qataries de GNL.

Le groupe allemand de transport de conteneurs Hapag-Lloyd

HLAG.DE a déclaré qu'il suspendait le transit de tous les navires par le détroit d'Ormuz jusqu'à nouvel ordre. Les services faisant escale dans les ports du Golfe peuvent subir des retards, des changements d'itinéraires ou des ajustements d'horaires, a indiqué la compagnie.

La compagnie danoise Maersk MAERSKb.CO a indiqué dans une mise à jour non datée sur son site web qu'elle coordonnait avec ses partenaires en matière de sécurité toutes les opérations en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, mais que l'acceptation des cargaisons au Moyen-Orient restait ouverte.

Le groupe français de transport maritime CMA CGM a déclaré qu'il avait demandé à ses navires à l'intérieur ou en direction du Golfe de se mettre à l'abri après l'attaque des États-Unis et d'Israël contre l'Iran.