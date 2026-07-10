Selon certaines sources, les géants de Wall Street édictent des règles concernant les transactions de leurs employés sur les marchés de prédiction

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du titre et des paragraphes 1, 2, 5 et 6 afin de préciser que les règles de Morgan Stanley relatives aux marchés prédictifs n'étaient pas définies, et non qu'elles interdisaient aux employés d'y négocier; correction du nombre de sources, qui passe de une à deux, et ajout d'une mention indiquant que les informations concernant Goldman Sachs proviennent d'une source bien informée sur le sujet)

Les géants de Wall Street Goldman Sachs

GS.N et Morgan Stanley MS.N ont ajouté des règles relatives aux marchés prédictifs à leurs codes de conduite destinés aux employés, selon deux sources proches du dossier.

Une note de service de Goldman Sachs, publiée précédemment, indiquait que sa politique interdisait au personnel de participer à des contrats liés à des événements susceptibles de créer des conflits d’intérêts réels ou apparents avec la banque, ses clients ou le secteur financier au sens large, a déclaré une source proche du dossier.

Bloomberg News, qui a été le premier à faire état de cette politique, a indiqué que des violations répétées pourraient entraîner des mesures disciplinaires, pouvant aller jusqu'au licenciement, et que les employés pourraient être tenus de restituer les gains issus de transactions interdites.

Ces restrictions ne s’appliquent pas aux contrats liés aux marchés de prédiction dans les domaines du sport et du divertissement, a précisé la source.

En ce qui concerne Morgan Stanley, une personne proche du dossier a indiqué que le code de conduite des employés de la banque comprenait des règles relatives aux marchés prédictifs, parmi d’autres sujets liés au trading et à l’investissement.

Cette personne n’a pas souhaité préciser la teneur de ces politiques.

Les plateformes de marchés prédictifs telles que Kalshi et Polymarket ont connu une croissance rapide, suscitant des inquiétudes quant à la surveillance réglementaire à l’approche des élections de mi-mandat aux États-Unis.