Selon certaines sources, les fournisseurs d'ETF à effet de levier sur SpaceX sont impactés par un contretemps de lancement dès le premier jour

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* Selon certaines sources, la SEC reporte le lancement des ETF à effet de levier sur SpaceX afin de ne pas compliquer son introduction en bourse

* De grands émetteurs d'ETF tels que Direxion et ProShares prévoient de lancer lundi des fonds à effet de levier 2x

* Les gestionnaires d'actifs s'attendent à une concurrence intense et à une forte volatilité lors des premiers échanges sur les ETF SpaceX

par Suzanne McGee

Les gestionnaires d'actifs impatients de lancer des fonds négociés en bourse à effet de levier liés à SpaceX dès son premier jour de cotation ont été invités à reporter le lancement à lundi, ont déclaré quatre sources proches du dossier.

Ce contretemps prive les spéculateurs et les traders de la possibilité de profiter de ce que beaucoup s'attendent à être une forte hausse des actions dès le premier jour de cette introduction en bourse très attendue , tandis que les gestionnaires devront attendre l'afflux de capitaux vers leurs produits.

« Nous voulions vraiment être sur le marché vendredi », a déclaré Matt Markiewicz, responsable des produits et des marchés de capitaux chez Tradr ETFs, refusant de commenter ce report. Les ETF 2x long et 2x short de la société feront désormais leur entrée lundi sur Cboe Global Markets CBOE.Z .

« Les enjeux sont considérables; ces produits pourraient finir par détenir un total de plus de 10 milliards de dollars » d'actifs, a ajouté M. Markiewicz.

Les gestionnaires d'actifs qui sollicitaient l'autorisation de la SEC pour lancer ces ETF espéraient que leur cotation coïnciderait avec l'entrée en bourse de SpaceX, ont indiqué plusieurs émetteurs.

Au lieu de cela, les bourses leur ont fait savoir mercredi que les cotations devraient être reportées au premier jour de cotation suivant l'introduction en bourse, selon quatre sources. Les bourses ont invoqué les préoccupations de la SEC selon lesquelles le fait de coupler les lancements des ETF avec des produits à effet de levier pourrait compliquer l'entrée en bourse de SpaceX, ont déclaré trois sources.

La SEC n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Un porte-parole du Nasdaq Stock Market, qui accueillera l'introduction en bourse de SpaceX ainsi que certains de ces ETF, a refusé de commenter. Cboe Global Markets et la Bourse de New York n'ont pas pu être jointes immédiatement pour commenter.

Bien qu'il n'existe aucun précédent pour le lancement simultané de fonds à effet de levier – introduits aux États-Unis il y a moins de quatre ans et dont le nombre a explosé au cours des 12 derniers mois – et d'une action sous-jacente, les gestionnaires d'actifs espéraient ainsi prendre une longueur d'avance dans ce que les analystes qualifient de courseaux actifs de plusieurs milliards de dollarsau cours des premières semaines de cotation.

« Des milliards sont en jeu rien que pour les premières semaines », a déclaré Todd Sohn, analyste ETF chez Strategas.

Les principaux acteurs du secteur des actions à effet de levier, notamment Direxion, GraniteShares, ProShares et Defiance, prévoient de lancer des ETF longs à effet de levier 2x dès qu'ils y seront autorisés, selon leurs documents déposés et leurs publicités sur les forums d'investissement et les réseaux sociaux.

« Les investisseurs disposeront de multiples options; ils pourront s’exposer à SpaceX grâce à l’entrée précoce des fournisseurs d’indices passifs, ou via l’action elle-même, ou encore via l’écosystème d’ETF à effet de levier, ce qui constitue un mécanisme assez solide pour la découverte des prix », a déclaré Simeon Hyman, stratège en investissement mondial chez ProShares.

Il a ajouté que sa société n'avait pas l'intention de se lancer prématurément et qu'elle préférait attendre jusqu'à lundi . « L'objectif de tout le monde est que cette introduction en bourse se déroule sans heurts. »