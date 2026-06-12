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Ebola: l'épidémie continue de s'étendre en RDC, dit l'OMS
information fournie par AFP 12/06/2026 à 12:26

Des personnels de santé prennent part à une formation accélérée sur le port des équipements de protection contre Ebola au centre de traitement du Memorial Scott Powell à Bunia, en République démocratique du Congo, le 11 juin 2026 ( AFP / Jospin Mwisha )

Des personnels de santé prennent part à une formation accélérée sur le port des équipements de protection contre Ebola au centre de traitement du Memorial Scott Powell à Bunia, en République démocratique du Congo, le 11 juin 2026 ( AFP / Jospin Mwisha )

L'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) continue de gagner du terrain, avec une augmentation du nombre de cas et une propagation à de nouvelles zones géographiques, a averti vendredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Selon les chiffres communiqués par le ministère congolais de la Santé et relayés par l'OMS, 676 cas confirmés, dont 136 décès, avaient été enregistrés jeudi au sujet de cette souche rare Bundibugyo à l'origine de l'épidémie, contre laquelle il n'existe ni vaccin, ni traitement homologué à cette heure.

La grande majorité des infections se concentre dans la province de l'Ituri (nord-est), mais des cas ont désormais été recensés dans 34 zones de santé réparties entre l'Ituri, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, a indiqué l'OMS.

"Presque chaque jour, des cas sont identifiés dans de nouvelles zones de santé, ce qui reflète à la fois l’ampleur réelle de l’épidémie – probablement supérieure à ce qui est actuellement détecté – et la forte mobilité de la population", a alerté devant la presse à Genève (Suisse) Olivier le Polain, chef de l'unité Épidémiologie et analyse pour les interventions de l'OMS, s'exprimant depuis Beni, dans le Nord-Kivu.

Présentation des modes de transmission entre humains du virus Ebola, qui peut aussi être transmis des animaux aux humains ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

Présentation des modes de transmission entre humains du virus Ebola, qui peut aussi être transmis des animaux aux humains ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

En RDC, les systèmes de santé sont fragilisés et l’insécurité persistante, ce qui rend la riposte à l'épidémie "particulièrement difficile", selon l'OMS, qui souligne que le pays "dispose néanmoins d’une solide expérience dans la gestion d’Ebola, notamment dans les zones actuellement touchées".

Ainsi, "la riposte doit avant tout renforcer des capacités et une main-d’œuvre déjà existantes et expérimentées", a insisté M. le Polain.

"Nous avons encore des angles morts dans certaines zones à haut risque. L’ampleur exacte de l’épidémie reste incertaine. Une meilleure visibilité sera obtenue à mesure que la surveillance, le traçage des contacts et les capacités de dépistage continueront d’être renforcés, notamment au Nord-Kivu", a-t-il détaillé.

Sur le traçage des contacts, "la situation s'améliore (...) Nous atteignons désormais un peu plus de 70% des contacts correctement tracés, ce qui représente une nette amélioration par rapport à la situation d'il y a une ou deux semaines", a ajouté le responsable de l'OMS.

L'organisation a rappelé vendredi les dispositions essentielles à adopter: "garantir des enterrements sûrs et dignes, réduire le risque d’infection dans les établissements de santé, détecter, isoler et prendre en charge rapidement les patients grâce au renforcement de la surveillance et du traçage des contacts, et renforcer l’engagement communautaire".

Jeudi, l'agence sanitaire de l'Union africaine (Africa CDC) avait indiqué qu'en Ouganda voisin, où avait été confirmée le 15 mai la présence d'Ebola sur son territoire, l'épidémie était désormais "sous contrôle".

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