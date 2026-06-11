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Selon certaines sources, les exportations de brut CPC Blend ont atteint un niveau record de 1,83 million de barils par jour en mai, grâce à la reprise de la production à Tengiz
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 16:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les chargements de pétrole du Consortium du pipeline de la Caspienne (CPC) ont atteint un niveau record de 7,187 millions de tonnes métriques en mai, soit environ 1,83 million de barils par jour (bpd), en raison d’une hausse de la production du gigantesque gisement de Tengiz au Kazakhstan après des travaux de maintenance temporaires, ont indiqué deux sources du secteur.

La production de pétrole du gisement de Tengiz a chuté pendant plusieurs jours à la fin du mois de mai en raison d'un problème de dysfonctionnement d'un transformateur, mais a ensuite été rétablie .

Sur une base quotidienne, les chargements de brut CPC Blend ont augmenté de 10% en mai par rapport à avril, selon les calculs de Reuters. Les chargements en avril ont totalisé 6,314 millions de tonnes, soit 1,67 million de barils par jour.

Les chargements de brut kazakh via le réseau CPC ont atteint 6,27 millions de tonnes en mai, contre 5,45 millions de tonnes en avril, a indiqué l'une des sources.

Les volumes de brut russe expédiés via le CPC ont également augmenté, passant de 0,86 million de tonnes en avril à 0,92 million de tonnes.

La CPC ne commente pas ses opérations commerciales.

La CPC a également revu à la hausse son plan d'exportation de juin pour le brut CPC Blend, le portant à 1,7 million de barils par jour, soit environ 6,5 millions de tonnes pour le mois, contre 1,45 million de barils par jour dans la version précédente du calendrier, selon les sources.

Cette révision fait suite au report à 2027 des travaux de maintenance sur le gisement de Kashagan et à une reprise de la production à Tengiz, ont-elles indiqué.

Le Kazakhstan a cessé ses exportations de pétrole vers l'Allemagne à compter du 1er mai, réacheminant les volumes ainsi libérés vers la route CPC.

La CPC prévoit d'augmenter ses expéditions de pétrole à 72 millions de tonnes en 2026, contre 70,5 millions de tonnes en 2025.

L'oléoduc CPC achemine plus de 80% des exportations de pétrole du Kazakhstan, provenant principalement des grands gisements caspiens de Tengiz, Kashagan et Karachaganak. Le brut est chargé sur des pétroliers au terminal du consortium situé à Yuzhnaya Ozereyevka, près de Novorossiysk, sur la côte russe de la mer Noire.

Parmi les actionnaires de CPC figurent la Russie, avec une participation de 31%, le Kazakhstan, avec 20,75%, Chevron

CVX.N , avec 15%, et plusieurs entreprises privées.

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