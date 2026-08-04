Selon certaines sources, les conseillers de Trump auraient déclaré aux entreprises spécialisées dans l'IA qu'ils ne procéderaient pas à des tests de sécurité sur les modèles à poids ouvert

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration du président américain Donald Trump a fait savoir mardi aux principales entreprises du secteur de l'IA qu'elle ne procéderait pas à des tests de sécurité sur les modèles d'IA à poids ouvert, selon deux sources proches des discussions.