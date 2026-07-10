Selon certaines sources, les banques de Wall Street auraient pris des mesures concernant les paris de leurs employés sur les marchés de prédiction

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de BofA aux paragraphes 8 et 9, et de JPMorgan au paragraphe 7)

Les banques de Wall Street ont ajouté des règlesrelativesaux paris sur les marchés prédictifs à leurs codes de conduite destinés à leurs employés, certaines d'entre elles interdisant à leurs collaborateurs de parier sur des contrats liés aux marchés financiers et aux événements politiques, selontrois sources proches du dossier.

Goldman Sachs a indiqué dans une note récente que sa politique interdit à son personnel de participer à des contrats liés à des événements financiers ou politiques susceptibles de créer des conflits d’intérêts réels ou apparents avec la banque, ses clients ou le secteur financier dans son ensemble, a déclaré une source proche du dossier.

Les plateformes de marchés prédictifs sont des places de marché proposant des contrats liés à un large éventail d’événements tels que les élections, le sport et la météo, à l’instar des produits de jeux d’argent traditionnellement proposés par les plateformes de paris. Des plateformes telles que Kalshi et Polymarket ont connu une croissance rapide ces dernières années, suscitant des inquiétudes quant à la surveillance réglementaire à l’approche des élections de mi-mandat aux États-Unis .

Bloomberg News, qui a été le premier à révéler cette politique, a indiqué que des violations répétées pourraient entraîner des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, et que les employés pourraient être tenus de restituer les gains issus de transactions interdites.

Ces restrictions ne s’appliquent pas auxparis sur les marchés de prédiction liés au sport et au divertissement, a précisé la source.

En ce qui concerne Morgan Stanley, une personne proche du dossier a indiqué que le code de conduite des employés de la banque comprenait des règles relatives aux paris sur les marchés prédictifs, parmi d’autres sujets liés au trading et à l’investissement.

Cette personne n’a pas souhaité préciser la teneur de ces règles.

JPM.N , filiale de JPMorgan Chase, dispose également d’une politique similaire dans son code de conduite, qui interdit aux employés de négocier sur la base d’informations non publiques et confidentielles, ce qui s’étend également aux paris sur les marchés prédictifs, a déclaré une source au sein de la banque.

Bank of America interdit à ses employés de négocier certains contrats liés à des événements ou aux marchés de prédiction, notamment ceux portant sur des événements spécifiques à des entreprises, macroéconomiques ou liés aux services financiers, selon une source proche du dossier.

Un porte-parole de la BofA a confirmé que la banque avait récemment mis à jour ses directives afin de définir plus explicitement les activités interdites à ses employés et d’en fournir des exemples.

Citigroup n’a pas répondu à une demande de commentaire.