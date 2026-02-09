Selon certaines sources, le principal groupe de créanciers du Venezuela s'apprête à nommer Houlihan comme conseiller

par Libby George et Rodrigo Campos

Un groupe clé de détenteurs d'obligations souveraines vénézuéliennes en défaut est sur le point de nommer Houlihan Lokey HLI.N en tant que conseiller financier, ont déclaré deux sources à Reuters lundi.

Le gouvernement vénézuélien et la compagnie pétrolière publique PDVSA ont fait défaut en 2017 sur des obligations d'une valeur nominale combinée d'environ 60 milliards de dollars, tandis que la dette extérieure totale du pays, y compris d'autres obligations, des prêts bilatéraux et des sentences arbitrales, est estimée entre 150 et 170 milliards de dollars. La contestation du pouvoir du président Nicolas Maduro par les États-Unis au début du mois de janvier a alimenté l'espoir que l'une des restructurations de la dette souveraine les plus importantes et les plus complexes jamais réalisées puisse être mise en œuvre.

Les sources au fait de la situation n'ont pas pu être nommées en raison du caractère sensible de la situation. Le comité des créanciers du Venezuela a déclaré le 9 janvier qu'il était prêt à entamer des discussions sur la restructuration de la dette une fois que l'autorisation d'entamer de telles discussions aurait été accordée.

Les sanctions américaines empêchent actuellement tout engagement avec le gouvernement vénézuélien sans dérogation ou licence spéciale.

Houlihan n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le conseiller juridique du VCC, Orrick, a refusé de commenter la nomination.

Les membres du VCC comprennent Grantham Mayo Van Otterloo & Co, Greylock Capital Management, Fidelity Management & Research Company, Fidera, HBK Capital Management, Mangart Capital, Morgan Stanley Investment Management, T. Rowe Price Associates et VR Advisory Services, selon la déclaration du groupe en janvier.