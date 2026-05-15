Selon certaines sources, le ministère américain de la Justice serait sur le point d'abandonner les poursuites contre l'Indien Gautam Adani

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour tout au long de l'article avec confirmation et contexte) par Dan Rosenzweig-Ziff et Andrew Goudsward

Le ministère américain de la Justice serait sur le point d'abandonner les poursuites pénales pour fraude à l'encontre de Gautam Adani , un milliardaire indien qui s'est engagé à investir 10 milliards de dollars dans l'économie américaine, selon deux sources proches du dossier. Cette éventuelle levée des poursuites intervient après que l'avocat d'Adani, Robert Giuffra, qui est également l'avocat personnel du président américain Donald Trump, a déclaré aux responsables du ministère de la Justice lors d'une présentation le mois dernier qu'Adani ne pouvait pas réaliser cet investissement tant que l'affaire était en cours, a indiqué l'une des sources. Adani avait publiquement promis d'investir ce montant et de créer 15 000 emplois aux États-Unis après la victoire de Trump aux élections de 2024. Giuffra a consacré la majeure partie de sa présentation de 100 pages à faire valoir que l'affaire était fragile car elle ne relevait pas de la bonne juridiction et manquait de preuves, a déclaré la source, qui s'est exprimée sous couvert d'anonymat. Giuffra a avancé un argument similaire dans des documents judiciaires déposés le mois dernier dans le cadre d'une affaire parallèle devant la Commission américaine des opérations boursières (SEC).

Certains procureurs ont clairement indiqué que l'investissement de 10 milliards de dollars n'aurait aucune incidence sur l'affaire, a déclaré l'une des sources. On ignore si d'autres voyaient les choses différemment.

Le ministère de la Justice n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

C'est Bloomberg News qui a été le premier à rapporter que le ministère de la Justice était sur le point de classer l'affaire Adani. Il s'agit du dernier exemple en date où le ministère de la Justice du président Donald Trump cherche à abandonner une affaire pénale très médiatisée engagée par des procureurs fédéraux sous le mandat de son prédécesseur démocrate, Joe Biden. En novembre 2024, après la victoire électorale de Trump, les procureurs fédéraux de Brooklyn ont inculpé Adani pour un complot présumé dans le cadre duquel il aurait accepté de verser environ 265 millions de dollars de pots-de-vin à des fonctionnaires du gouvernement indien afin que son entreprise obtienne l'autorisation de développer la plus grande centrale solaire d'Inde. Adani et ses complices présumés ont levé plus de 3 milliards de dollars sous forme de prêts et d’obligations en dissimulant leurs activités de corruption aux prêteurs et aux investisseurs, ont déclaré les procureurs.

Le groupe Adani a qualifié ces allégations de “sans fondement”. Bien que l'accord ne soit pas encore finalisé, Adani pourrait tout de même subir d'importants préjudices financiers, ont indiqué ces sources. Adani et son neveu partageraient le coût d'un accord à l'amiable d'environ 15 millions de dollars avec la SEC, a déclaré l'une des sources, bien qu'Adani ne reconnaisse ni ne nie aucune faute. La société d’Adani, le groupe Adani , verserait également 275 millions de dollars dans le cadre d’un accord avec le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain, à la suite d’une enquête distincte concernant le transport de gaz iranien.

Âgé de 63 ans, Adani pèse 82 milliards de dollars, selon le magazine Forbes, ce qui fait de lui l'une des personnes les plus riches au monde.